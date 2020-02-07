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    • 07.02.2020 07:02

    Son moda pişti! oğlu ’nın eski aşkı ile pişti oldu

    , bir dönem istenmeyen gelin ilan ettiği oğlu ’nın eski aşkı ile önceki akşam defilesinde pişti oldu... İkili, aynı karede görüntülenmekten kurtulamadı...

    Son moda pişti

    Önceki akşam gerçekleşen Özgür Masur defilesine Arzu Sabancı ile Özge Ulusoy piştisi damga vurdu. Arzu Hanım, oğlu Hacı Sabancı ile yıllarca aşk yaşayan ve Nisan 2017'de de ayrılan Ulusoy'la davette göz göze gelmemek için yoğun çaba sarf etti. Oğlu ile birlikteyken ünlü mankenle aynı davete katılmamaya özen gösteren Sabancı, gecede aynı karede görüntülenmekten kurtulamadı. İkilinin birbirlerine birkaç adım uzaklıkta yer aldığı anlarda soğuk rüzgarlar esti...



    Ulusoy'un Hacı Sabancı ile aşkını bitiren mesajında Arzu Hanım için çirkin sözler sarf ettiği iddia edilmişti.



    Sabancı, oğluyla birlikteyken onay vermediği Ulusoy'la göz göze dahi gelmedi.


    'un Hasköy Tersane İstanbul'daki defilesine sanat ve sosyetenin ünlüleri akın etti. Modacının müdavimleri arasındaki ile 'un keyfi, piştiyle kaçtı.

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