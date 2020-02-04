Gönlünü geçtiğimiz günlerde sosyetik Yaman Taciroğlu'na kaptıran Demet Özdemir'e onay çıktı. Güzel oyuncu, Taciroğlu ile ilişkisinin ortaya çıkmaması için ünlü işadamıyla Instagram'da takipleşmekten kaçınmıştı. Çiçeği burnunda aşıklar, ilişkinin gizliliği için birbirlerini sosyal medyada takip etmese de anne Nedret Taciroğlu ile abla Yasemin Taciroğlu, müstakbel gelinlerine kayıtsız kalmadı. Anne Taciroğlu, müstakbel gelinini Instagram'da takibe aldı. Abla da annesi gibi Özdemir'i takip etmeye başlayarak ikilinin beraberliğine onay verdiklerini kanıtladı. Güzel oyuncudan da ikiliye aynı şekilde karşılık geldi. Aşkı sosyetede bulan ünlü oyuncu, müstakbel kayınvalidesi ile görümcesini Instagram'da takibe aldı.



GÖRÜMCE YASEMİN TACİROĞLU - KAYINVALİDE NEDRET TACİROĞLU

Annekız, Özdemir'i Instagram'da takip etse de Yaman Taciroğlu, şimdilik tedbiri elden bırakmıyor.

AİLEDEN ONAY ÇIKTI

Anne ile kızının bu hamlesi de "Aileden onaylı aşk" dedirtti. Bu arada sosyete başta olmak üzere sanat dünyasının da gözdesi olan Nedret Taciroğlu'nun Demet Özdemir'le tanışıklığı yeni değil. Sosyetik modacı, tasarımlarının müdavimi olan Özdemir'e internet sitesinde dahi yer vermişti.