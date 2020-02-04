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    • 04.02.2020 06:59
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    • 04.02.2020 06:59

    ’le aşkına aile onayı çıktı

    İlk kez TAKVİM’in duyurduğu ’le aşkına aile onayı çıktı. Taciroğlu ile ilişkisi kısa süre önce başlayan ünlü oyuncu, sevgilisinin annesi modacı ve ablası ile Instagram’da takipleşmeye başladı...

    Gelinim sensin

    Gönlünü geçtiğimiz günlerde sosyetik Yaman Taciroğlu'na kaptıran Demet Özdemir'e onay çıktı. Güzel oyuncu, Taciroğlu ile ilişkisinin ortaya çıkmaması için ünlü işadamıyla Instagram'da takipleşmekten kaçınmıştı. Çiçeği burnunda aşıklar, ilişkinin gizliliği için birbirlerini sosyal medyada takip etmese de anne Nedret Taciroğlu ile abla Yasemin Taciroğlu, müstakbel gelinlerine kayıtsız kalmadı. Anne Taciroğlu, müstakbel gelinini Instagram'da takibe aldı. Abla da annesi gibi Özdemir'i takip etmeye başlayarak ikilinin beraberliğine onay verdiklerini kanıtladı. Güzel oyuncudan da ikiliye aynı şekilde karşılık geldi. Aşkı sosyetede bulan ünlü oyuncu, müstakbel kayınvalidesi ile görümcesini Instagram'da takibe aldı.


    GÖRÜMCE YASEMİN TACİROĞLU - KAYINVALİDE NEDRET TACİROĞLU

    Annekız, Özdemir'i Instagram'da takip etse de , şimdilik tedbiri elden bırakmıyor.

    AİLEDEN ONAY ÇIKTI
    Anne ile kızının bu hamlesi de "Aileden onaylı aşk" dedirtti. Bu arada sosyete başta olmak üzere sanat dünyasının da gözdesi olan 'nun 'le tanışıklığı yeni değil. Sosyetik modacı, tasarımlarının müdavimi olan Özdemir'e internet sitesinde dahi yer vermişti.

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