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    • 02.02.2020 06:58
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    • 02.02.2020 06:58

    Geçen yıl 'la aşk yaşayan gönlünü sosyetik iş adamı 'na kaptırdı

    , aşkı sosyetede buldu. Geçen yıl 'la aşk yaşayan Özdemir, iddiaya göre kalbini sosyetik iş adamı 'na kaptırdı. Ünlü oyuncunun eski ve yeni sevgililerinin adı ile soyadının aynı olması "Yaman aşık Demet" esprisi yaptırdı.

    Yaman aşık
    Geçen yıl rol arkadaşı Can Yaman ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Demet Özdemir, gönlünü sürpriz bir isme kaptırdı. Güzel oyuncunun bu kez kalbini çalan isim, ünlü modacı Nedret Taciroğlu'nun iş adamı oğlu Yaman Taciroğlu oldu.


    Yaman Taciroğlu'nun adı geçtiğimiz yıllarda Serenay Sarıkaya ile aşk dedikodusuna karışmıştı.

    ŞİMDİLİK GİZLİ SAKLI YAŞIYORLAR
    Kısa     süredir görüşen ve arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili, şimdilik ilişkilerini saklıyor. Aşkın ortaya çıkmaması için çabalayan çift, birbirlerini sosyal medyada da takipten çekiniyor. Çiçeği burnunda aşıklar, konuşulanlara göre de ilişkinin açığa çıkmaması için daha çok kalabalık arkadaş grubunun olduğu ortamlarda buluşuyor.


    Özdemir'in 'ın ardından gönlünü adı, eski aşkının soyadıyla aynı olan 'na kaptırması "Tesadüfe bak" dedirtti.


    DOĞAN SAVAŞ

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