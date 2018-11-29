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  • 29.11.2018 11:49
  • Son Güncelleme: 29.11.2018 12:10

’a 3 ayrı suçtan soruşturma açıldı! Ünlü YouTuber ?

Sungurtekin hakkında Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı , ’halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’, ’kişilerin huzur ve sükununu bozma’, ‘sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçlarından soruşturma başlattı. Geçtiğimiz ay, ailelerden alınan şikayetler üzerine, Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği Başkanı Erhan Nacar; Kerimcan Durmaz, Enes Batur ve Danla Bilic'in 'çocuklar üzerinde olumsuz etki bıraktığı' gerekçesiyle dava açmıştı.

YoutTube'da 8.8 milyon abonesiyle en çok bireysel aboneye sahip Türk YouTube kullanıcısı Enes Batur Sungurtekin hakkında 3 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı. 20 Ekim tarihinde yayınladığı videoda amcasına küfür, hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunan fenomenin o videosu yayınlandığı andan itibaren tepki çekmişti. Videonun yayınlanmasının ardından izleyiciler CİMER'den Enes Batur Sungurtekin hakkkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurularını dikkate alan Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı Enes Batur Sungurtekin hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlarından soruşturma başlattı.

Fenomen Enes Batur'un ikamet adresinin Antalya'da olması ve şikayetlerin Türkiye genelinde yapılması nedeniyle soruşturma yetkisizlik kararı ile Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Enes Batur amcası ile yayınladığı video çok fazla tepki alınca, videoyu kaldırmış ve özür dileyip videonun şaka amaçlı olduğunu söylemişti.

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