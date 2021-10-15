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    La Casa de Papel’in Berlin’i Pedro Alonso O'choro kitabının tanıtımına katıldı! 16 Ekim'de D&R’da hayranlarıyla buluşacak

    Dünyada büyük hayran kitlesi oluşturan 'La Casa De Papel' dizisindeki ‘Berlin’ karakterine rol veren ünlü İspanyol oyuncu Pedro Alonso O’choro, kaleme aldığı yeni kitabı için Türkiye’ye geldi. "Filipo'nun Kitabı" eserine imza atan İspanyol dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Pedro Alonso, CVK Park Bosphorus Hotel'de düzenlenen basın toplantısında, yeni eserinin yanı sıra yazarlık ve oyunculuk kariyerine ilişkin bilgi verdi. D&R Kitap Fuarı’nın özel konuğu O’choro, 16 Ekim Cumartesi günü D&R İstinyePark’ta, 17 Ekim Pazar günü D&R Akasya’da yeni kitabını imzalayacak. İmza etkinlikleri, 12.00-14.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

    Pedro Alonso O’choro kitabının tanıtımına katıldı!

    Herkes için bir keşif dünyası sunan D&R, yıldız isimleri konuk etmeyi sürdürüyor. "La Casa de Papel" dizisindeki Berlin karakteriyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Pedro Alonso O'choro, Epsilon logosuyla okurlara ulaşan Filipo'nun Kitabı'nın imza günlerinde ilk kez D&R'a konuk oluyor.

    D&R Kitap Fuarı'nın özel konuğu O'choro, hipnoz yoluyla yapılan bir regresyon seansıyla başka bir yaşama ve başka bir bedene yaptığı yolculuğu anlattığı kitabını 16 Ekim Cumartesi günü D&R İstinyePark'ta, 17 Ekim Pazar günü ise D&R Akasya'da imzalayacak. Her iki etkinlik de 12.00-14.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

    Pedro Alonso O'choro, D&R Kitap Fuarı kapsamında gerçekleşecek imza günü öncesinde basın mensuplarıyla buluştu. CVK Park Bosphorus Hotel'de düzenlenen basın toplantısında, yeni eserinin yanı sıra yazarlık ve oyunculuk kariyerine ilişkin bilgi verdi.

        Pedro Alonso O'choro, kendi anlatıcı sesine yer verdiği eserinde kendisini bulduğunu söyledi.

        Kitapta girilemeyen bir dünyaya girdiklerini dile getiren O'choro, "Kitap benim zaten her gün çabaladığım bir şeyi ortaya koydu. Nedir bu? Dürüst olmak. Dürüst olmamız lazım ama her zaman yapamıyoruz." diye konuştu.

        "BATI MEDENİYETİ BİLİNMEYEN BİR NOKTAYA KELLESİ UÇMUŞ BİR ŞEKİLDE GİDİYOR"

        Ünlü oyuncu, İstanbul'da sokağa her çıktığında Türklerle çok büyük bir bağlantı hissettiğini ifade ederek, "Yani benim hissim bu. Kesinlikle burada kalacağız. Türkiye, uzun bir süre kalmak istediğimiz ülkelerden birisi. Turist gibi gezip döneceğimiz bir yer değil de uzun vadeli kalmayı düşüneceğimiz bir yer ve bunu yapacağız." dedi.

            Hayatta tesadüflere değil işaretlere inandığını aktaran oyuncu, "Hayatta hiçbir şey baki kalmaz. Öyle bir zamandan geçiyoruz ki, Batı medeniyeti, bilinmeyen bir noktaya kellesi uçmuş bir şekilde gidiyor. Bütün kaynakları tükettik, erittik. Kendi enstrümanlarımızı yani kendi vücutlarımızı kirlettik, zehirledik, onurunu çiğnedik." ifadelerini kullandı.

            Gelecek yıl güçlü bir Netflix projesine de hazırlandığını aktaran O'choro, kitap yazmaya devam edeceğinin altını çizdi.

            Epsilon Yayınevinden okura ulaşan "Filipo'nun Kitabı"nda, imparatorluk günlerinde doğuda göreve giden Romalı asker Filipo'nun geçmişine yaptığı spiritüel yolculuk işleniyor.

            KİTAP HAKKINDA

            "Çok da uzak olmayan bir zamanda, ben Filipo'ydum."

            Bu yolculukta imparatorluk günlerinde doğuda göreve giden Romalı asker Filipo olarak reenkarne olur. Bu görev, imparatorluğun genişlemesine engel olabilecek potansiyel düşmanları tespit etmekten ve gerekirse onları ortadan kaldırmaktan ibarettir. Asi bir grubun lideri olan hayatını değiştirecek o adamla tanışır. Yilak'ta beklenmedik bir şekilde kimseyi yargılamayan, dinlemek isteyene konuşan, gerçeği bulmaya, vicdanı uyandırmaya ve görünmezi görmeye çalışan bir akıl hocası keşfeder.

                Filipo, benliğinin en derinlerine doğru çıktığı yolculukta keşfettiklerinin ona sunduğu öğretileri alabilecek mi? Kimin canını yakacak? Kime minnet duyacak? İnancı sayesinde her şeyin üstesinden gelecek gücü ve cesareti sonunda kendinde bulduğunda, geçmişine yaptığı bu spiritüel yolculukta solmuş tükenmiş ruhuna bir can suyu bulabilecek mi?
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                Haberler Kültür-Sanat La Casa de Papel’in Berlin’i Pedro Alonso O'choro kitabının tanıtımına katıldı! 16 Ekim'de D&R’da hayranlarıyla buluşacak
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