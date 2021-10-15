La Casa de Papel’in Berlin’i Pedro Alonso O'choro kitabının tanıtımına katıldı! 16 Ekim'de D&R’da hayranlarıyla buluşacak

KİTAP HAKKINDA

"Çok da uzak olmayan bir zamanda, ben Filipo'ydum."

Bu yolculukta imparatorluk günlerinde doğuda göreve giden Romalı asker Filipo olarak reenkarne olur. Bu görev, imparatorluğun genişlemesine engel olabilecek potansiyel düşmanları tespit etmekten ve gerekirse onları ortadan kaldırmaktan ibarettir. Asi bir grubun lideri olan hayatını değiştirecek o adamla tanışır. Yilak'ta beklenmedik bir şekilde kimseyi yargılamayan, dinlemek isteyene konuşan, gerçeği bulmaya, vicdanı uyandırmaya ve görünmezi görmeye çalışan bir akıl hocası keşfeder.