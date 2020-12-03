Batı Karadeniz'in Efes'i tüm ihtişamıyla gün yüzüne çıkıyor

Tarihi MÖ 3. yüzyıla kadar dayanan, zamanla üzerine yeni yapılar inşa edilen fakat toprak altı zenginliği bozulmayan antik tiyatro, surlar, su kemerleri ve Roma Köprüsü gibi yapıların da yer aldığı bölgede, özellikle tiyatro bölümünde yeni yapı ve yeni bulgular gün ışığına çıkıyor.

Tiyatro bölümünde yapılan kazılarda 4. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen bebek mezarı ile birçok heykel ve bu heykellere ait kalıntılara ulaşan arkeologlar, özellikle tiyatronun içerisine yerleştirilen mezardan çıkarılan kemiklerin incelemesinden gelecek sonuçları merakla bekliyor.