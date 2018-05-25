Modern Türk şiirinin mistik şairi olarak bilinen Necip Fazıl Kısakürek, 35 yıl önce bugün, 25 Mayıs 1983'te hayatını kaybetmişti. Türk Edebiyat Vakfı tarafından "Şairlerin Sultanı" unvanı verilen Kısakürek hakkında bilmeniz gerekenler....
NECİP FAZIL KISAKÜREK KİMDİR?
Modern Türk şiirinin mistik şairi olarak bilinen Kısakürek, 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul'da doğdu.
Kısakürek, ilk ve orta öğrenimini Amerikan ve Fransız kolejlerinde tamamlamasının ardından, Bahriye Mektebi'ne gitti.
Lisede Yahya Kemal, Ahmet Hamdi (Akseki) ve İbrahim Aşki gibi isimlerden ders alan şair, İstanbul Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nü bitirdikten sonra Maarif Vekaleti'nin açtığı sınavı kazanarak Fransa'ya gitti.
Şairliğe 17 yaşında başlayan Kısakürek'in ilk şiirleri, Yeni Mecmua'da yayımlandı.
"ŞAİRLERİN SULTANI" UNVANI VERİLDİ
Türk Edebiyatı Vakfı tarafından verilen beratla 1980'de "Şairlerin Sultanı" unvanını alan Necip Fazıl Kısakürek, doğum gününden bir gün önce, 25 Mayıs 1983'te hayatını kaybetti.
NECİP FAZIL KISAKÜREK ŞİİRLERİ
Örümcek Ağı (1925)
Kaldırımlar (1928)
Ben ve Ötesi (1932)
Sonsuzluk Kervanı (1955)
Çile (1962)
NECİP FAZIL KISAKÜREK ROMANLARI
Ruh Burkuntularından Hikayeler (1965)
Aynadaki Yalan (1980)
Kafa Kağıdı (1984)
MONOGRAFİ-MAKALE-FIKRA-HATIRA
Birkaç Hikaye Birkaç Tahlil (1933)
Namık Kemal (1940)
Çerçeve (1940)
Son Devrin Din Mazlumları (1969)
Hitabe (1975)
İhtilal (1975)
Yılanlı Kuyudan (1970)
Hac (1973)
Babıali (1975)
İman ve İslam Atlası (1981
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