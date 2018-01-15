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lık cevap!

Ödül rekortmeni Ayla, tarihe geçti. lobisi ise unutulmaz filmi aday göstermedi. ‘Karanlık odaklara’ tokat gibi cevap geldi. Akademi’nin görmezden geldiği eser, ’de düzenlenen festivalde en iyiler listesine girdi. Salonlarda Ayla fırtınası esti

Oscarlık cevap!
Kore Savaşı sırasında küçük bir kıza sahip çıkan kahraman Türk subayı Süleyman Dilbirliği'nin hayat hikayesi, "Ayla" filmiyle beyaz perdeye yansıdı. Gişe rekoru kıran film, Türkiye'yi ağlattı. Bugüne kadar 5 milyon 500 bin kişi tarafından izlenen film için "Oscar'lık" yorumları yapıldı. Ancak, 'nin adayı olan 'Ayla' filmi, Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimler Akademisi tarafından açıklanan Oscar'a aday yabancı film listesinde yer almadı. Oscar lobisi, bu tutumuyla taraf olduğunu bir kez daha kanıtladı. 'Ayla'nın yapımcısı Mustafa Uslu ise Akademi üyelerine filmi izlemeden değerlendirme yaptıkları gerekçesiyle dava açmak için kolları sıvadı. Katıldığı uluslararası festivallerden ödüllerle dönen Ayla'yı görmezden gelen "Oscar lobisine" en güzel cevap ise yine 'den geldi. ABD'de düzenlenen 29. Palm Springs Film Festivali'nde "Ayla" fırtınası esti. Festivalde 77 ülkeden 180 filmle yarışan Ayla, festival seyircilerinin en çok oy verdiği filmler arasına girerek "Best of the fest" (festivalin en iyisi) kategorisine seçildi. Festival boyunca önce 1 salonda 3 kez gösterilmesi planlanan film, izleyicilerden gelen yoğun talep üzerine 3 salonda daha gösterildi. Ancak taleplerin ardı arkası kesilmedi. Ayla'nın 'Best of the Fest' kategorisine giren filmlerle birlikte bugün Palm Springs Regal sinemalarında 9 salonda izleyicileri ile tekrar buluşacağı bildirildi. Bu tablo, Oscar lobisine en iyi cevap olarak değerlendirildi.


Palm Springs Film Festivali'ne damga vuran "Ayla"nın yapımcısı Mustafa Uslu, filmi değerlendirmeye almayan Oscar komitesine dava açacağını ve bunun için ABD'li ünlü bir avukatla anlaştığını söyledi.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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