Oscarlık cevap!

Ödül rekortmeni Ayla, tarihe geçti. Oscar lobisi ise unutulmaz filmi aday göstermedi. ‘Karanlık odaklara’ tokat gibi cevap geldi. Akademi’nin görmezden geldiği eser, ABD’de düzenlenen festivalde en iyiler listesine girdi. Salonlarda Ayla fırtınası esti
Kore Savaşı sırasında küçük bir kıza sahip çıkan kahraman Türk subayı SüleymanDilbirliği'nin hayat hikayesi, "Ayla" filmiyle beyaz perdeye yansıdı. Gişerekoru kıran film, Türkiye'yiağlattı. Bugüne kadar 5 milyon500 bin kişi tarafından izlenen film için "Oscar'lık" yorumları yapıldı. Ancak, Türkiye'nin Oscar adayı olan 'Ayla' filmi, Amerikan SinemaSanatları ve Bilimler Akademisi tarafından açıklanan Oscar'a aday yabancı film listesinde yer almadı. Oscar lobisi, bu tutumuyla tarafolduğunu bir kez daha kanıtladı. 'Ayla'nın yapımcısı MustafaUslu ise Akademi üyelerine filmi izlemeden değerlendirme yaptıkları gerekçesiyle dava açmak için kolları sıvadı. Katıldığı uluslararası festivallerden ödüllerle dönen Ayla'yı görmezden gelen "Oscar lobisine" en güzel cevap ise yine ABD'den geldi. ABD'de düzenlenen 29. Palm SpringsFilm Festivali'nde "Ayla" fırtınası esti. Festivalde 77 ülkeden 180 filmle yarışan Ayla, festival seyircilerinin en çok oy verdiği filmler arasına girerek "Bestof the fest" (festivalin en iyisi) kategorisine seçildi. Festival boyunca önce 1 salonda 3 kez gösterilmesi planlanan film, izleyicilerden gelen yoğun talep üzerine 3 salonda daha gösterildi. Ancak taleplerin ardı arkası kesilmedi. Ayla'nın 'Best of the Fest' kategorisine giren filmlerle birlikte bugün PalmSprings Regal sinemalarında9 salonda izleyicileri iletekrar buluşacağı bildirildi. Bu tablo, Oscar lobisineen iyi cevap olarakdeğerlendirildi.
Palm Springs FilmFestivali'ne damgavuran "Ayla"nın yapımcısıMustafa Uslu, filmideğerlendirmeye almayanOscar komitesine davaaçacağını ve bunun içinABD'li ünlü bir avukatlaanlaştığını söyledi.
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