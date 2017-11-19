Sinemada yerli patlaması

Sinema sektörü, yılın 46 haftasında 58,6 milyon seyirci sayısına ulaşarak, geçen yılların aynı dönemini geride bıraktı. Sinema sektörü 2017'nin 46haftasında, önceki yılların aynı dönemine göre seyirci sayısında yeni bir rekora imza attı. Buna göre, sinema gişelerinde geçen senenin 46 haftasında 48 milyon 325 bin641 bilet satışı yapılırken, bu yılın aynı döneminde yüzde 21 artışla sayı 58 milyon 680bin 14'e ulaştı. Bilet satışlarından da bu yıl kasım ortalarına kadar 715 milyon35 bin 657 lira hasılat elde edildi. 2017'de en çok izlenen ilk 10 filmin 6'sı yerli filmlerden oluştu. Komedi filmleri, bu yıl da gişelerdeki ağırlığını korudu. "Recep İvedik 5" 7 milyon 437bin 50 izleyiciyle Türkiye'nin bugüne kadar en çok izlenen filmi oldu. "Çalgı Çengi İkimiz", "Olanlar Oldu", "Kolonya Cumhuriyeti" ve "Yol Arkadaşım" da ilk onda yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca da desteklenen ve Kore Savaşı'na katılan Süleyman Astsubay ile Koreli Ayla'nın gerçek hikayesini anlatan, Türkiye'nin Oscar aday adayı "Ayla" filmi gösterimde olduğu üçüncü haftasında 2,3 milyon seyirci sayısını aşarak gişeye damgasını vurdu. "Ayla"nın, 2017'nin en çok izlenen ikinci filmi olması bekleniyor. Yılın en çok izlenen yabancı filmleri ise "Hızlı ve Öfkeli 8", "Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı", "Moana" ile "Çılgın Hırsız 3" oldu. "Moana" ve "Çılgın Hırsız 3" 1 milyonun üzerinde seyirci tarafından izlenen filmler olarak öne çıktı.
Türkiye'nin Oscar aday adayı "Ayla" filmi gösterimde olduğu üçüncü haftasında 2,3 milyon seyirciye ulaştı.
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