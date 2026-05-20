Broadway’e Türk imzası: Tamer Karadağlı’dan Devlet Tiyatroları ABD yolcusu duyurusu

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, "Devlet Tiyatroları tarihinde ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'ne turne yapacağız. Bir Türk oyunuyla, bizim hikayelerimizi, bizim kültürümüzü anlatan bir oyunla gideceğiz. Bir sene içinde bir Türk oyununu ve Türk oyuncularla Broadway'de oynayacağız." ifadelerini kullandı.
1-1.5 AY SONRA AÇILACAK
Karadağlı, Hatay Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nin açılışında AA muhabirine, Hatay'ın ardından Kars Devlet Tiyatrosunun da 1-1,5 ay içerisinde açılacağını söyledi.
OYUNCU VE PERSONEL ALIMI İÇİN SINAV
Tamer Karadağlı, "Hem Hatay hem de yakın zamanda açacağımız Kars Devlet Tiyatromuza oyuncu alımı ve personel alımı için sınav açacağız. Hatay'da yerleşik bir sahne olacak, burası bir turne bölgesi olmayacak. Çünkü Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve Devlet Tiyatroları olarak biz bu konuyu son derece önemsiyoruz." dedi.