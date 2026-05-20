Adım adım mutlak butlan: Yalım'ın itirafları CHP kurultay dosyasında

Davada Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa iadesi de talep ediliyor.

CHP'li Lütfü Savaş ve delegeler, 4-5 Kasım 2023 tarihindeki 38. Olağan Kurultay'ın iptalini talep etti.

CHP'nin kılcallarına kadar sızan rüşvet ve usulsüzlük sarmalı, yargı koridorlarında yeni boyut kazandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itirafları, CHP'nin tartışmalı kurultaylarının iptal davasına delil olarak girdi.

İTİRAFINDA BAM'LADI

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndaki etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Özkan Yalım, kurultay sürecinde yaşananları "samimi ikrar" kapsamında anlattığını belirtti.

Yalım ifadesinde, CHP'deki kurultay sürecinde bazı il başkanları ve belediye başkanlarının delegelerle görüşmelerini engellemeye çalıştığını söyledi.

İZMİR ÖZEL'DE ANTEP-MARAŞ BENDE

Özellikle İzmir'de yaşanan süreçte, Özgür Özel'in delegelerle bizzat ilgilendiğini aktaran Yalım, kendisinin ise Gaziantep ve Kahramanmaraş delegeleriyle temas yürüttüğünü söyledi.

İfadesinde çarpıcı bir iddiaya da yer veren Yalım, Kahramanmaraş veya Gaziantep delegelerinden bir kadın delegenin, iki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerden birinde işe alınması karşılığında Özgür Özel'i destekleyeceğini söylediğini ifşaladı..

TELEFONUMA BAKIN GÖRÜRSÜNÜZ

Telefonunun incelenmesini talep eden Yalım, ilgili kişinin telefon rehberinde "isim soyisim, 38. kurultay, ilin adı" şeklinde kayıtlı olduğunu belirterek, çocuklara ait CV'lerin kendisine gönderildiğinin tespit edilebileceğini ifade etti.