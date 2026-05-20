Adım adım mutlak butlan: Yalım'ın itirafları CHP kurultay dosyasında
Rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın itirafları CHP’nin şaibeli Özgür Özel yönetimini hukuken sarstı. Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler, Özel ve ekibinin görevden uzaklaştırılması istemiyle açılan “kurultay iptal” davasının istinaf dosyasına eklendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının usulsüzlük soruşturması yürüttüğü kurultay sürecine ilişkin mahkemenin yapacağı inceleme, mevcut CHP yönetiminin meşruiyetini bir kez daha tartışmaya açtı. Parti içindeki koltuk savaşını sürerken muhaliflerin “mutlak butlan” beklentisine bir adım daha yaklaşıldı.
CHP'nin kılcallarına kadar sızan rüşvet ve usulsüzlük sarmalı, yargı koridorlarında yeni boyut kazandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itirafları, CHP'nin tartışmalı kurultaylarının iptal davasına delil olarak girdi.
3 İFADE BUTLAN KAPISINI ARALADI
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek savcılığa 3 kez ifade veren Yalım'ın anlattıkları, parti içindeki güç savaşının yargıya taşınan ayağını etkileyecek nitelikte.
Başsavcılık, yolsuzluk soruşturmasının merkezindeki Yalım'ın söz konusu ifadelerini, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025 tarihindeki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesine gönderdi.
İfadelerin dava dosyasına girdiği, dairenin dosya üzerindeki incelemesinin sürdüğü öğrenildi.
İTİRAFINDA BAM'LADI
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndaki etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Özkan Yalım, kurultay sürecinde yaşananları "samimi ikrar" kapsamında anlattığını belirtti.
Yalım ifadesinde, CHP'deki kurultay sürecinde bazı il başkanları ve belediye başkanlarının delegelerle görüşmelerini engellemeye çalıştığını söyledi.
İZMİR ÖZEL'DE ANTEP-MARAŞ BENDE
Özellikle İzmir'de yaşanan süreçte, Özgür Özel'in delegelerle bizzat ilgilendiğini aktaran Yalım, kendisinin ise Gaziantep ve Kahramanmaraş delegeleriyle temas yürüttüğünü söyledi.
İfadesinde çarpıcı bir iddiaya da yer veren Yalım, Kahramanmaraş veya Gaziantep delegelerinden bir kadın delegenin, iki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerden birinde işe alınması karşılığında Özgür Özel'i destekleyeceğini söylediğini ifşaladı..
TELEFONUMA BAKIN GÖRÜRSÜNÜZ
Telefonunun incelenmesini talep eden Yalım, ilgili kişinin telefon rehberinde "isim soyisim, 38. kurultay, ilin adı" şeklinde kayıtlı olduğunu belirterek, çocuklara ait CV'lerin kendisine gönderildiğinin tespit edilebileceğini ifade etti.
CHP'LİLERİN ŞİKAYETİYLE BAŞLADI
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan usulsüzlük soruşturması, parti içindeki çatlağı büyütmüştü.
Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, şaibeli kurultayların iptali için ayrı ayrı hukuk mahkemelerine dava açmıştı.
Açılan iptal davaları 14 Şubat tarihinde Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesindeki dosyada birleştirilmişti. Mahkeme, 24 Ekim tarihinde davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetmiş, birleşen dosyalara ilişkin husumet yokluğu nedeniyle ret kararı vermişti.
ŞAİBELİ ÖZEL YÖNETİMİ DÜŞEBİLİR
Yerel mahkemenin kararının ardından Lütfü Savaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı.
Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinin verdiği kararın kaldırılarak yeniden hüküm kurulması talep edildi. İtiraz dilekçesinde, "CHP'nin mevcut yönetimi tarafından başlatılan ve riyasetinde devam eden 39. Olağan kongre ve kurultay sürecinde yapılan bütün seçimlerin iptali" istendi.
Muhaliflerin yargıdan talepleri, mevcut yönetimin meşruiyetini tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. 38. Olağan Kurultay'ın mutlak butlanla batıl olduğunun tespiti istenirken, Genel Başkan Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görevden uzaklaştırılmaları talep edildi.
KILIÇDAROĞLU İÇİN LİDERLİĞE İADE TALEBİ
Ayrıca 38. Kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki kurulların göreve iadeleri istendi.
TEK YOL BUTLAN
İstinaf sürecinin devam ettiği davada CHP içindeki muhaliflerin "mutlak butlan" beklentiwsi sürüyor.