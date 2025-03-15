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Arife nasıl yazılır? TDK'ye göre doğru yazılışı "Arefe" mi yoksa "Arife" mi?

Türkçede sıkça karşılaşılan yazım hatalarından biri, "Arife" ve "Arefe" kelimelerinin yanlış bir şekilde kullanılmasıdır. Pek TDK'ya göre "Arefe" doğru yazımı nasıl olmalıdır? İşte "Arefe" kelimesinin anlamı ve cümle içinde kullanımı...

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Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 15:43 Güncelleme Tarihi :15 Mart 2025 , 15:49
Arife nasıl yazılır? TDK’ye göre doğru yazılışı Arefe mi yoksa Arife mi?

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Türkçede sıkça karşılaşılan yazım hatalarından biri, "Arife" ve "Arefe" kelimelerinin yanlış bir şekilde kullanılmasıdır. Peki TDK'ya göre "Arefe" kelimesinin doğru yazımı nasıl olmalıdır?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Arife kelimesi nasıl yazılır?

TDK'ya göre arife kelimesinin doğru yazılışı "arife"dir. Başka yazımlar yanlış kabul edilmektedir.

En yaygın yanlış kullanım "arefe" şeklindedir.

arefe❌ (Yanlış kullanım)
arife✅ (Doğru kullanım)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ARİFE NE DEMEK? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Arife kelimesi, dilimizde oldukça sık kullanılan kelimelerden birisidir. Arife, Arapça dilinden Türkçe'ye geçmiştir.

TDK'ye göre arife kelimesi anlamı şu şekildedir:

Belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler, ön gün

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Arife kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?

Bayramın bir gün öncesi arife günü olarak isimlendirilir.

Arife günü dua edilir ve ibadet yapılır.

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