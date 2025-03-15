Arife nasıl yazılır? TDK'ye göre doğru yazılışı "Arefe" mi yoksa "Arife" mi?

Türkçede sıkça karşılaşılan yazım hatalarından biri, "Arife" ve "Arefe" kelimelerinin yanlış bir şekilde kullanılmasıdır. Peki TDK'ya göre "Arefe" kelimesinin doğru yazımı nasıl olmalıdır?
Türkçede sıkça karşılaşılan yazım hatalarından biri, "Arife" ve "Arefe" kelimelerinin yanlış bir şekilde kullanılmasıdır. Peki TDK'ya göre "Arefe" kelimesinin doğru yazımı nasıl olmalıdır?
Arife kelimesi nasıl yazılır?
TDK'ya göre arife kelimesinin doğru yazılışı "arife"dir. Başka yazımlar yanlış kabul edilmektedir.
En yaygın yanlış kullanım "arefe" şeklindedir.
arefe❌ (Yanlış kullanım)
arife✅ (Doğru kullanım)
Arife kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?
Bayramın bir gün öncesi arife günü olarak isimlendirilir.
Arife günü dua edilir ve ibadet yapılır.