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Usül mü, usul mü? TDK'ya göre "usül" doğru kullanımı nedir?

Türkçede sıkça karşılaşılan yazım hatalarından biri, "usül" ve "usul" kelimelerinin yanlış bir şekilde kullanılmasıdır. Peki TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazımı nedir ve nasıl kullanılmalıdır?

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Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 16:51 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 16:51
Usül mü, usul mü? TDK’ya göre usül doğru kullanımı nedir?

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Türkçede sıkça karşılaşılan yazım hatalarından biri, "usül" ve "usul" kelimelerinin yanlış bir şekilde kullanılmasıdır. Peki doğru yazım nedir ve nasıl kullanılmalıdır? Gelin bu sorunun yanıtına yakından bakalım.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Usül Nedir?

Türk Dil Kurumu'na göre doğru yazım "usül" şeklindedir. Arapçadan dilimize geçmiş bu kelime, "yöntem", "yol", "kural" veya "prensip" gibi anlamlar taşır. Genellikle bir şeyin nasıl yapılacağına dair belirlenen yöntem veya sistem olarak kullanılır.

Örneğin:

"Toplantının usülü daha önce belirlenmişti."
"Bu işin usülüne uygun hareket etmek gerekir."

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Usül ve Usul Arasındaki Fark

Birçok kişi bu iki kelimenin doğru yazımını karıştırır, ancak "usül" kelimesi TDK'ya göre doğru olanıdır. "Usul" şeklinde bir yazım yanlış olur. Türkçedeki bazı kelimeler, Arapçadan alındığında ünlü değişimine uğrayarak farklı bir yazım biçimi kazanır. Bu durumda, "usül" kelimesi de bu kurala uyar.

Doğru Kullanım:

Türkçede doğru kullanım "usül" olacaktır. Özellikle yazılı metinlerde ve resmi dilde bu kelimenin doğru kullanımı büyük önem taşır. "Usül" kelimesini şu şekilde cümlelerde kullanabilirsiniz:

"Bu işin usülüne uygun çalışmalıyız."
"Eğitim programının usülü çok etkili."
"Yeni yönetmelik, eski usülleri değiştirecek."

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