Usül mü, usul mü? TDK'ya göre "usül" doğru kullanımı nedir?

Türkçede sıkça karşılaşılan yazım hatalarından biri, "usül" ve "usul" kelimelerinin yanlış bir şekilde kullanılmasıdır. Peki doğru yazım nedir ve nasıl kullanılmalıdır? Gelin bu sorunun yanıtına yakından bakalım.

Türk Dil Kurumu 'na göre doğru yazım "usül" şeklindedir. Arapçadan dilimize geçmiş bu kelime, "yöntem", "yol", "kural" veya "prensip" gibi anlamlar taşır. Genellikle bir şeyin nasıl yapılacağına dair belirlenen yöntem veya sistem olarak kullanılır.

(Takvim Foto Arşiv)

Usül ve Usul Arasındaki Fark

Birçok kişi bu iki kelimenin doğru yazımını karıştırır, ancak "usül" kelimesi TDK'ya göre doğru olanıdır. "Usul" şeklinde bir yazım yanlış olur. Türkçedeki bazı kelimeler, Arapçadan alındığında ünlü değişimine uğrayarak farklı bir yazım biçimi kazanır. Bu durumda, "usül" kelimesi de bu kurala uyar.

Doğru Kullanım:

Türkçede doğru kullanım "usül" olacaktır. Özellikle yazılı metinlerde ve resmi dilde bu kelimenin doğru kullanımı büyük önem taşır. "Usül" kelimesini şu şekilde cümlelerde kullanabilirsiniz:

"Bu işin usülüne uygun çalışmalıyız."

"Eğitim programının usülü çok etkili."

"Yeni yönetmelik, eski usülleri değiştirecek."