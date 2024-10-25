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Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı: Tüketen herkes 10 yaş gençleşiyor! Özellikle o saatlerde tüketildiğinde...

Beslenme alışkanlıkları hakkındaki çarpıcı açıklamalarıyla adından söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay, bu defa yaşlanma karşıtı o besini açıkladı. Karatay'a göre tüketen herkesin 10 yaş gençleştiği meyve hangisi? İşte konuya ilişkin önemli detaylar...

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 21:18 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 21:19
Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı: Tüketen herkes 10 yaş gençleşiyor! Özellikle o saatlerde tüketildiğinde...

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Düzenli kivi tüketiminin yaşlılık belirtilerini azalttığına dikkat çeken Canan Karatay, bu besinin faydalı bileşenleri sayesinde cilt kırışıklıkları ve göz altı morluklarına iyi geldiğini vurguluyor. Kivinin cilde sağladığı etkilerle 10 yaş daha genç gösterebileceğini ifade eden Karatay bu mucize meyvenin günün her saatinde tüketilmesinin bir sakınca taşımadığını belirtti. Özellikle antioksidan özelliği ve yüksek C vitamini içeriği ile cilt sağlığını destekleyen kivi yaşlanma sürecine karşı oldukça etkili. İşte bu mucizevi besine dair diğer detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bağışıklığı güçlendiriyor

Sağlık üzerinde birçok fayda sağlayan kivinin içeriğinde bulunan antioksidanlar ve C vitamini vücut direncini ve enfeksiyonlara karşı üretilen beyaz kan hücrelerinin oluşumunu artırır. Yine beyaz kan hücrelerinin fonksiyonlarını artırarak kişiyi serbest radikallere karşı koruduğu biliniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kanseri önler

Serbest radikaller vücutta kanser oluşmasında etkilidir. Kivideki antioksidanlar ise serbest radikallerle mücadelede kalkan görevi görerek kansere karşı koruma sağlar.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kalbi korur

Kivideki potasyum kan damarlarının gevşemesine ve kan basıncının dengelenmesine destek olur. Kivi aynı zamanda iyi kolesterolü de yükseltir. Karatay'a göre kivinin özellikle akşam saatlerinde tüketilmesi öneriliyor. Ancak alerjik reaksiyonlara karşı düzenli kivi tüketimine başlamadan önce bir uzmana danışılmasında fayda olduğunu hatırlatalım.

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