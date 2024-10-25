Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı: Tüketen herkes 10 yaş gençleşiyor! Özellikle o saatlerde tüketildiğinde...

Düzenli kivi tüketiminin yaşlılık belirtilerini azalttığına dikkat çeken Canan Karatay, bu besinin faydalı bileşenleri sayesinde cilt kırışıklıkları ve göz altı morluklarına iyi geldiğini vurguluyor. Kivinin cilde sağladığı etkilerle 10 yaş daha genç gösterebileceğini ifade eden Karatay bu mucize meyvenin günün her saatinde tüketilmesinin bir sakınca taşımadığını belirtti. Özellikle antioksidan özelliği ve yüksek C vitamini içeriği ile cilt sağlığını destekleyen kivi yaşlanma sürecine karşı oldukça etkili. İşte bu mucizevi besine dair diğer detaylar...