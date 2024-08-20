Bu açmanın kokusu bile sizi deli edecek! 20 dakikada yapacağınız müthiş tarif

Mükemmel kabaran ve tel tel ayrılan açmalar yapmanın sırları aslında çok basit. İlk adım olarak doğru malzeme ölçüsü ve kalitesi önem taşıyor. Açmanın bu kadar pratik ve lezzetli oluşu, onu vazgeçilmez kılan özellikler arasında yer alıyor.