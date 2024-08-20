Bu açmanın kokusu bile sizi deli edecek! 20 dakikada yapacağınız müthiş tarif

Mükemmel kabaran ve tel tel ayrılan açmalar yapmanın sırları aslında çok basit. İlk adım olarak doğru malzeme ölçüsü ve kalitesi önem taşıyor. Açmanın bu kadar pratik ve lezzetli oluşu, onu vazgeçilmez kılan özellikler arasında yer alıyor.
Mükemmel kabaran ve tel tel ayrılan açmalar yapmanın sırları aslında çok basit. İlk adım olarak doğru malzeme ölçüsü ve kalitesi önem taşıyor. Açmanın bu kadar pratik ve lezzetli oluşu, onu vazgeçilmez kılan özellikler arasında yer alıyor.
Malzemeler:
3 su bardağı ılık süt
1 su bardağı sıvı yağ
2 adet yumurta (birinin sarısı üzeri için ayrılacak)
3 yemek kaşığı şeker
1.5 tatlı kaşığı tuz
1 paket instant kuru maya
8-8.5 su bardağı un
Üzeri için susam
Hazırlık Aşaması:
Mayalanma Süreci: İlk olarak ılık süt, şeker ve mayayı yoğurma kabına alıp karıştırın. Mayanın aktif hale gelmesini bekleyin.
Hamurun Hazırlanışı: Aktif mayaya sıvı yağ, yumurtalar ve tuz ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Yavaş yavaş unu ekleyerek yoğurun. Hamurunuzun kulak memesi kıvamında olması gerekiyor. Hamuru streç filmle örtüp, üzerini bir bezle kapatarak 20-30 dakika mayalanmaya bırakın.
Pişirme Tüyoları:
Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp, açma şeklini verin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üzerleri kızarana kadar pişirin. Pişirmeden önce üzerine yumurta sarısı sürüp susam serperek, lezzetini ve görüntüsünü zenginleştirin.
Açmanın Yanında Ne İyi Gider?
Bu lezzetli açmaları sıcak çayın yanı sıra taze sıkılmış portakal suyu veya çeşitli reçellerle servis edebilirsiniz. Hem çocuklarınızın beslenme çantası için sağlıklı bir seçenek, hem de misafirleriniz için şık bir sunum olacak.