SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Keşfet Haberleri

Bu açmanın kokusu bile sizi deli edecek! 20 dakikada yapacağınız müthiş tarif

Çocukların beslenmesinden günlük çay saatlerine kadar evdeki her öğün için ideal bir seçenek olan tel tel açma tarifi, ev hanımlarının ve yeni başlayanların bile kolaylıkla uygulayabileceği pratiklikte. İşte mutfakta geçireceğiniz zamanı en lezzetli şekilde değerlendirmenizi sağlayacak açma tarifinin sırları!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 16:10 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 16:10
Bu açmanın kokusu bile sizi deli edecek! 20 dakikada yapacağınız müthiş tarif

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Mükemmel kabaran ve tel tel ayrılan açmalar yapmanın sırları aslında çok basit. İlk adım olarak doğru malzeme ölçüsü ve kalitesi önem taşıyor. Açmanın bu kadar pratik ve lezzetli oluşu, onu vazgeçilmez kılan özellikler arasında yer alıyor.

Malzemeler:

3 su bardağı ılık süt
1 su bardağı sıvı yağ
2 adet yumurta (birinin sarısı üzeri için ayrılacak)
3 yemek kaşığı şeker
1.5 tatlı kaşığı tuz
1 paket instant kuru maya
8-8.5 su bardağı un
Üzeri için susam

Hazırlık Aşaması:

Mayalanma Süreci: İlk olarak ılık süt, şeker ve mayayı yoğurma kabına alıp karıştırın. Mayanın aktif hale gelmesini bekleyin.
Hamurun Hazırlanışı: Aktif mayaya sıvı yağ, yumurtalar ve tuz ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Yavaş yavaş unu ekleyerek yoğurun. Hamurunuzun kulak memesi kıvamında olması gerekiyor. Hamuru streç filmle örtüp, üzerini bir bezle kapatarak 20-30 dakika mayalanmaya bırakın.

Pişirme Tüyoları:

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp, açma şeklini verin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üzerleri kızarana kadar pişirin. Pişirmeden önce üzerine yumurta sarısı sürüp susam serperek, lezzetini ve görüntüsünü zenginleştirin.

Açmanın Yanında Ne İyi Gider?

Bu lezzetli açmaları sıcak çayın yanı sıra taze sıkılmış portakal suyu veya çeşitli reçellerle servis edebilirsiniz. Hem çocuklarınızın beslenme çantası için sağlıklı bir seçenek, hem de misafirleriniz için şık bir sunum olacak.

Poğaçayı zirveye taşıyan hamle! Her gün kullandığınız unu bir kenara bırakın! Misafirleriniz tadına doyamayacakPoğaçayı zirveye taşıyan hamle! Her gün kullandığınız unu bir kenara bırakın! Misafirleriniz tadına doyamayacak
Poğaçayı zirveye taşıyan hamle! Her gün kullandığınız unu bir kenara bırakın! Misafirleriniz tadına doyamayacak

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan yangında evini kaybeden vatandaşlarla telefonda görüştü: Evleri hasar görenleri yeni evlerine kavuşturacağız
MHP lideri Devlet Bahçeli’den 17-25 Aralık çıkışı: 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir!
Kağıthane saldırısında yeni detaylar! İfadesi ortaya çıktı! Filistinli iş insanı neden öldürüldü?
Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu! Karar ne anlama geliyor? İşte uzman isimlerden ilk değerlendirme
Galatasaray taraftarı kampanya başlatmıştı! Beşiktaş alıyor
Maymun çiçeği aşısı ve kapanma olacak mı? Maymun çiçeğinin kaç türü var? İşte çocukları bulan türü! DSÖ’den resmi açıklama
Son dakika: Polatgiller sabahı zor etti! Cezaevine koştular! Dilan Polat’ın avukatından tahliye sonrası ilk açıklama geldi: Psikolojik sorunları var!
Fatih’te başıboş köpek saldırısının altından dram çıktı! Ayhan Özçelik’in yakınları anlattı: Başıboş köpek yasasına karşı çıkanlara tepki!
Galatasaray’da savunma dağıldı! Okan Buruk’tan Young Boys maçında mecburi rotasyon
MİT’ten Irak Hakurk’ta nokta operasyon! Terör örgütü PKK/KCK üyesi Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak etkisiz hale getirildi
Özgür Özel’in bacak bilmecesi! Vuruldu dediler neler yaşandığını anlattı
CANLI TAKİP | Blinken ateşkes dedi Hamas’tan cevap geldi: ABD İsrail için zaman kazanıyor! Gazze’de okula saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
YEŞİLDEN GRİYE! İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak yangınlarından geriye bu görüntüler kaldı! 10 yılda Yalova kadar alan kül oldu
Fenerbahçe’den orta sahaya çifte dünya yıldızı! Jose Mourinho’nun yüzü gülecek
Sicilya faciası! 160 metrelik lüks yatı hortum vurdu: Dünyaca ünlü milyarderler kasırgada kayboldu
SON DAKİKA