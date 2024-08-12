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Poğaçayı zirveye taşıyan hamle! Her gün kullandığınız unu bir kenara bırakın! Misafirleriniz tadına doyamayacak

Çay saatlerinizi daha lezzetli hale getirmek mi istiyorsunuz? Mısır unlu poğaça tarifi tam size göre! Alışılmış poğaça tariflerinden sıkılanlar için harika bir alternatif sunan bu tarif, misafirlerinizi şaşırtacak. Eşsiz dokusu ve lezzetiyle bu poğaçalar, sofralarınızın vazgeçilmezi olacak.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 09:35 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 09:35
Poğaçayı zirveye taşıyan hamle! Her gün kullandığınız unu bir kenara bırakın! Misafirleriniz tadına doyamayacak

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Misafirlerinizi klasik tariflerle etkilemekten vazgeçin ve çay saatlerinize yeni bir soluk getirin! Mısır unlu poğaça tarifi, hem pratik hem de farklı lezzetiyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakacak. Bu özel tarifle, çay saatlerinizin vazgeçilmezi haline gelecek enfes poğaçalar hazırlayabilirsiniz.

Misafirlerinize sunabileceğiniz sıradan poğaçalar yerine, mısır unu ile yapılan bu özel tarifle fark yaratmaya ne dersiniz? Çay saatlerinizi zenginleştirecek, ağızda dağılan bu poğaçalar, lezzetiyle adından sıkça söz ettirecek. Yeni tarifimizle sofralarınıza benzersiz bir tat katın!

Mısır Unlu Poğaça

Yeni tarifimizle çay saatlerinize farklı bir tat getirmeye hazır mısınız? Mısır unuyla yapılan bu poğaçalar, lezzetiyle adeta bir efsane olacak ve misafirlerinizin hafızasında yer edecek.

Malzemeler:

  • 2 su bardağı mısır unu 🌽
  • 1 çay bardağı sıvı yağ (tereyağı veya zeytinyağı tercih edilebilir) 🫒
  • 1 çay bardağı yoğurt 🥛
  • 1 yumurta (birinin üzerine sürmek için ayrılacak) 🥚
  • 1 paket kabartma tozu 🧂
  • Yarım çay kaşığı tuz 🧂
  • İsteğe bağlı olarak susam veya çörek otu 🌾

Yapılışı:

  1. Bir karıştırma kabında mısır unu, kabartma tozu ve tuzu iyice karıştırın. 🥣
  2. Ortasını havuz gibi açarak içine sıvı yağ ve yoğurdu ekleyin. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. 👩‍🍳
  3. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. 🧈
  4. Üzerlerine hafifçe bastırarak şekil verin. Bir fırça yardımıyla üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürün (isteğe bağlı). 🥄
  5. İsteğe göre üzerlerine susam veya çörek otu serpiştirin. 🌾
  6. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar, yaklaşık 20-25 dakika pişirin. ⏲️🔥

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