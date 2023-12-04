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Cebinde cüzdanında A, B, C, D, F, M sınıfı ehliyeti olanlar acele etsin! 1 yıl içinde böyle yapmayan yanıyor

Türkiye'de ehliyet sahipleri için geçerli olan yeni ehliyet sistemine geçişle birlikte, eski ehliyetlerin belirli bir süre içerisinde yenilenmesi gerekiyor. Yenileme işlemi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen prosedürleri takip etmek önem taşıyor. Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar, ''Ehliyet yenileme ne zaman son? Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır?'' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 10:01 Güncelleme 04 Aralık 2023, 10:04
Cebinde cüzdanında A, B, C, D, F, M sınıfı ehliyeti olanlar acele etsin! 1 yıl içinde böyle yapmayan yanıyor

Ehliyet yenilemek için son tarih yaklaşıyor. Yeni yıl yaklaşırken ehliyeti olanları ilgilendiren bir duyuru bulunuyor. Tüm ehliyeti olanlar için yapılan duyuruda eski ehliyetini yenileyecek olanlar için son tarih belli oldu. Her yıl binlerce kişi ehliyet kurslarına giderek sürücü belgesi sahibi oluyor. Bu kişiler yeni ehliyet alırken, yıllar önce ehliyet sahibi olanlar için ise durum kritik. Birçok kişinin ehliyeti eski. Peki ehliyet yenileme son gün ne zaman? Ehliyet nasıl yenilenir?

EHLİYETİ OLANLAR BURAYA BAKSIN!

Türkiye'de ehliyet sahiplerini ilgilendiren önemli bir duyuru geldi. Ehliyetini yenilemek isteyenler için son başvuru tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eski ehliyetler kullanılmaya devam edebilecek, ancak belirlenen tarihten sonra geçerlilikleri sona erecek.

Ehliyet sahipleri, güncel düzenlemelere uygun olarak ehliyetlerini yenilemek için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu almalıdır. Randevu alma işlemleri, nvi.gov.tr internet sitesi üzerinden veya ALO 199 hattı üzerinden gerçekleştirilebilir.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan nvi.gov.tr üzerinden randevu almak oldukça basit. Site üzerindeki ilgili bölümleri doldurarak randevunuzu kolayca oluşturabilirsiniz. Ayrıca, telefon ile randevu almak isteyenler için ALO 199 hattı da hizmet vermektedir.

Ehliyet yenileme işlemleri için randevu gününe hazırlıklı gitmek önemlidir. Gerekli belgeleri ve evrakları önceden hazırlayarak, işlemlerinizi hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

EHLİYET YENİLEME EVRAKLARI

💥Kimlik Belgesi
💥Sürücü Sağlık Raporu
💥Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
💥1 adet biyometrik fotoğraf
💥Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
💥Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca Edevlet üzerinden temin edilebilir.)

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