Cebinde cüzdanında A, B, C, D, F, M sınıfı ehliyeti olanlar acele etsin! 1 yıl içinde böyle yapmayan yanıyor

Ehliyet yenileme k için son tarih yaklaşıyor. Yeni yıl yaklaşırken ehliyeti olanları ilgilendiren bir duyuru bulunuyor. Tüm ehliyeti olanlar için yapılan duyuruda eski ehliyetini yenileyecek olanlar için son tarih belli oldu. Her yıl binlerce kişi ehliyet kurslarına giderek sürücü belgesi sahibi oluyor. Bu kişiler yeni ehliyet alırken, yıllar önce ehliyet sahibi olanlar için ise durum kritik. Birçok kişinin ehliyeti eski. Peki ehliyet yenileme son gün ne zaman? Ehliyet nasıl yenilenir?

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Türkiye'de ehliyet sahiplerini ilgilendiren önemli bir duyuru geldi. Ehliyetini yenilemek isteyenler için son başvuru tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eski ehliyetler kullanılmaya devam edebilecek, ancak belirlenen tarihten sonra geçerlilikleri sona erecek.

Ehliyet sahipleri, güncel düzenlemelere uygun olarak ehliyetlerini yenilemek için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu almalıdır. Randevu alma işlemleri, nvi.gov.tr internet sitesi üzerinden veya ALO 199 hattı üzerinden gerçekleştirilebilir.