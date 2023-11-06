Akılalmaz IQ testi: Resimdeki farklı ördeği 13 saniyede bulanların IQ’su 125’ten yüksek çıkıyor!

Bu zeka oyunu, çoğu insanın başlangıçta kolay olarak nitelendirebileceği bir aktivite gibi gözükse de, aslında oldukça zorlayıcı bir görev olabilir. Görselde yer alan ördekler yan yana dizilmiş durumda ve ilk bakışta birbirlerinin aynısı gibi görünüyorlar. Ancak, bu ördeklerden sadece bir tanesi diğerlerinden farklılık gösteriyor. Bu farklılık, belki bir detayda, belki bir renkte, belki de ördeğin duruşunda gizli olabilir. Göreviniz, verilen kısa süre zarfında, bu farkı saptamak.