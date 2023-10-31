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299 adet 0 harfi arasındaki 6 Q harfini bulabilir misin? Gözlerini ve IQ'nu test et

Optik yanılsamalar aynı zamanda IQ testi yapmak için de kullanılabilir. Bazı optik yanılsamalar, algı ve problem çözme becerilerimizi sınamak için tasarlanmıştır. Örneğin, bazı optik yanılsamalar gizli nesneleri veya desenleri tanımamızı veya bulmacaları çözmeyi gerektirebilir.

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 11:40 Güncelleme 31 Ekim 2023, 11:40
299 adet 0 harfi arasındaki 6 Q harfini bulabilir misin? Gözlerini ve IQ’nu test et

Optik yanılsamalar, görsel sistem tarafından oluşturulan bir tür yanılsamadır. Bunlar, gerçekte olduklarından farklı bir şekilde algıladığımız resimler veya görüntülerdir. Optik yanılsamalar, ışığın yansıtılma veya kırılma şekli, beynimizin görsel bilgiyi işleme biçimi ve gözlerimizin hareket biçimi gibi birçok faktörden kaynaklanabilir.

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Araştırmalar, daha yüksek IQ'ya sahip olan insanların optik yanılsamaları çözme konusunda daha iyiydi. Bu, daha yüksek IQ'ya sahip olan insanların görsel bilgiyi işleme ve sıradışı düşünme konusunda daha iyi olmaları nedeniyle gerçekleşir.

Sadece çok gözlemci olanlar, 12 saniye içinde kaç 'Q' gizlendiğini sayabilirler! optik yanılsama

Bu zorluğun, gözlem yeteneklerinizi ve baskı altında odaklanma yeteneğinizi test etmek için tasarlandığını söyleyebiliriz. Harf Q'lar göz önünde gizli, ancak dikkatlice bakmıyorsanız bulmak kolay olmayabilir.

Eğer 12 saniye içinde tüm Q'ları bulabilirseniz, o zaman siz çok dikkatli bir kişisiniz demektir! Eğer daha uzun sürerse veya tüm Q'ları bulamazsanız endişelenmeyin. Bu zorlu bir görevdir ve en dikkatli insanlar bile optik yanılsamalar tarafından kandırılabilirler.

Gizli Optik Yanılsama Cevapları Tüm Q'ları buldunuz mu? Hala arıyorsanız, kesinlikle yalnız değilsiniz. Cevabı bulmak için aşağıya bakın.

Bu optik yanılsama resmini aileniz, arkadaşlarınız ve meslektaşlarınızla paylaşın. Onları tüm 'Q'ları 12 saniye içinde bulmaya meydan okuyun.

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