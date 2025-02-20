KPSS’siz ve KPSS’li 3.626 memur alımı başladı! Devlet kadrolarında büyük fırsat

Kamu kurumlarının yayımladığı ilanlara göre başvuru tarihleri değişkenlik göstermektedir. Bazı başvurular 17 Şubat itibarıyla başlarken, bazıları ise Nisan ayına kadar devam edecek. Adayların, başvuru yapmak istedikleri kurumların duyurularını takip etmeleri ve belirlenen süre içinde gerekli evraklarla başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

İlgili eğitim şartlarını taşıyor olmak (Lise, ön lisans veya lisans mezuniyeti şartı kadroya göre değişiklik göstermektedir)

Belirtilen KPSS puan türünden gerekli puanı almış olmak (Bazı kadrolarda KPSS şartı aranmayabilir)

Kamu kurumlarına yapılacak başvurularda adaylardan genel olarak şu şartlar aranmaktadır:

Hazine ve Maliye Bakanlığı : 343 uzman yardımcısı ve müfettiş yardımcısı alımı (Başvurular: 3-16 Mart 2025)

İşte bazı önemli kamu alımları ve detayları:

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını ilgili kurumların resmi web sitelerinden veya kamuilan.sbb.gov.tr adresinden online olarak gerçekleştirebilir. Bazı kurumlar ise başvuruları şahsen ya da posta yoluyla kabul edebilmektedir. Başvuru yapmadan önce adayların ilanın tüm detaylarını dikkatlice incelemeleri önem arz etmektedir.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların tamamlanmasının ardından ilgili kurumlar değerlendirme sürecini tamamlayacak ve başvuru sonuçlarını duyuracaktır. Sonuçlar, kurumların resmi web sitelerinde ve duyuru sayfalarında yayımlanacaktır.