PTT 10 Bin personel memur alımı başladı mı? KPSS şartı ve kadrolar nedir?

PTT'nin 2025 yılı 10 bin personel alımına ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Adaylar başvuru süreci, şartlar ve kontenjan detaylarını takip ediyor. Peki personel alımında KPSS şartı var mı? İşte güncel bilgiler…
PTT'nin 2025 yılı 10 bin personel alımına ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Adaylar başvuru süreci, şartlar ve kontenjan detaylarını takip ediyor. Peki personel alımında KPSS şartı var mı? İşte güncel bilgiler…
PTT ALIMLARI NE ZAMAN?
PTT'nin 2025 yılı için personel alımıyla ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak PTT, ihtiyaç duyduğu pozisyonlara göre her yıl belirli dönemlerde personel alımı gerçekleştirmektedir. İş ilanları genellikle PTT'nin resmi internet sitesi, Resmi Gazete ve İŞKUR gibi platformlar üzerinden yayımlanmaktadır.
PTT MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
PTT personel alımı başvuruları genellikle kurumun resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Alım duyurusu yayımlandığında, başvuru süreci, gerekli belgeler ve aranan şartlar detaylı şekilde ilan metninde belirtilir. Adaylar, ilan yayınlandıktan sonra online başvuru formunu doldurarak süreci tamamlayabilirler. Başvurular sırasında yaş, eğitim seviyesi, KPSS puanı gibi kriterler aranabilir. Güncel duyuruları takip etmek için PTT'nin resmi web sitesini düzenli olarak kontrol etmek önemlidir.
PTT MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
◾ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Yurt dışı kadrolar için özel düzenlemeler hariç).
◾ Yaş şartı: Başvuru yapacak adayların 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın Ocak ayı itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.
◾ Kamu haklarından mahrum olmamak ve devlet memurluğuna engel herhangi bir durumu bulunmamak.
◾ Sabıka kaydı: Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen zimmet, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan mahkûm olmamak.
◾ Sağlık durumu: Sürekli olarak yurt içi veya yurt dışında görev yapmaya engel teşkil edecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak (Engelli personel alımları hariç).
◾ Mecburi hizmet yükümlülüğünün olmaması (Başka bir kurum veya kuruluşla zorunlu hizmet sözleşmesi içinde bulunmamak).
◾ Eğitim şartı: Atanacağı pozisyon için PTT Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim kriterlerini sağlamak.◾ Emekli olmamak: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli maaşı almıyor olmak.