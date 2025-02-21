PTT 10 Bin personel memur alımı başladı mı? KPSS şartı ve kadrolar nedir?

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PTT'nin 2025 yılı 10 bin personel alımına ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Adaylar başvuru süreci, şartlar ve kontenjan detaylarını takip ediyor. Peki personel alımında KPSS şartı var mı? İşte güncel bilgiler…

(Kaynak: AA) PTT ALIMLARI NE ZAMAN? PTT'nin 2025 yılı için personel alımıyla ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak PTT, ihtiyaç duyduğu pozisyonlara göre her yıl belirli dönemlerde personel alımı gerçekleştirmektedir. İş ilanları genellikle PTT'nin resmi internet sitesi, Resmi Gazete ve İŞKUR gibi platformlar üzerinden yayımlanmaktadır.