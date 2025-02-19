MEB engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman? 1381 engelli öğretmen başvuru şartları ve branş dağılımı!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) lisans puanına göre 1381 engelli öğretmen ataması gerçekleştireceğini duyurdu. Engelli öğretmen adayları başvurularını elektronik ortamda "personel.meb.gov.tr" adresi üzerinden yapabilecek. Başvurular ön başvuru ve tercih başvurusu olmak üzere iki aşamada tamamlanacak.
Giriş Tarihi: 19.02.2025 05:48 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 05:48