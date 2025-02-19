MEB engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman? 1381 engelli öğretmen başvuru şartları ve branş dağılımı!

Başvuru Şartları

MEB, engelli öğretmen atamalarında belirli kriterleri yerine getiren adayların başvurularını kabul edecek. Şu şartlar aranacak:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

T.C. vatandaşı olmak (KKTC vatandaşları için şart değil).

2022 ve/veya 2024 yıllarında yapılan EKPSS'de en az 50 puan almış olmak.

Mezun olunan üniversite bölümünün, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından belirlenen atanacak alanlara uygun olması.