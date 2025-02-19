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MEB engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman? 1381 engelli öğretmen başvuru şartları ve branş dağılımı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) lisans puanına göre 1381 engelli öğretmen ataması gerçekleştireceğini duyurdu. Engelli öğretmen adayları başvurularını elektronik ortamda "personel.meb.gov.tr" adresi üzerinden yapabilecek. Başvurular ön başvuru ve tercih başvurusu olmak üzere iki aşamada tamamlanacak.

Giriş Tarihi: 19.02.2025 05:48 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 05:48
MEB engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman? 1381 engelli öğretmen başvuru şartları ve branş dağılımı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı engelli öğretmen atama süreci ile ilgili başvuru takvimini ve başvuru şartlarını duyurdu. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) puanıyla atanacak adaylar için iki aşamalı bir başvuru süreci işleyecek.

MEB engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman? 1381 engelli öğretmen başvuru şartları ve branş dağılımı!

Başvuru Takvimi

Engelli öğretmen adayları için başvuru süreci iki aşamadan oluşacak:

İlk Aşama: 24 Şubat - 10 Mart 2025 tarihleri arasında adaylar, atanma için gerekli belgelerle başvurularını gerçekleştirecek.

İkinci Aşama: Ön baş vurusu onaylanan adaylar, 16 - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercih yapabilecek.

MEB engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman? 1381 engelli öğretmen başvuru şartları ve branş dağılımı!

Başvuru Şartları

MEB, engelli öğretmen atamalarında belirli kriterleri yerine getiren adayların başvurularını kabul edecek. Şu şartlar aranacak:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

T.C. vatandaşı olmak (KKTC vatandaşları için şart değil).

2022 ve/veya 2024 yıllarında yapılan EKPSS'de en az 50 puan almış olmak.

Mezun olunan üniversite bölümünün, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından belirlenen atanacak alanlara uygun olması.

MEB engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman? 1381 engelli öğretmen başvuru şartları ve branş dağılımı!

Yurt dışından mezun olanlar için YÖK denkliği almak.

Pedagojik formasyon ya da Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programlarından birini tamamlamış olmak.

7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu'na göre suç kaydının bulunmaması.

MEB engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman? 1381 engelli öğretmen başvuru şartları ve branş dağılımı!

Daha önce EKPSS haricinde atandığı halde göreve başlamamış olanlar için bir yıllık bekleme süresinin dolmuş olması.

Devlet memurluğundan çekilen veya çekilmiş sayılanlar için ilgili bekleme süresini tamamlamış olmak.

Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.