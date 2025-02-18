Galatasaray-AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçı için geri sayım heyecanı sürüyor. İlk maçını deplasmanda 4-1 kaybeden ve tur şansını zora sokan Sarı Kırmızılı takım, AZ Alkmaar karşısında galibiyet alabilmek için sahada yerini alacak. Peki, Galatasaray-AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça ilişkin merak edilen her şey...