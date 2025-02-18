Kadraj İkon Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11...

Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11...

Galatasaray-AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçı için geri sayım heyecanı sürüyor. İlk maçını deplasmanda 4-1 kaybeden ve tur şansını zora sokan Sarı Kırmızılı takım, AZ Alkmaar karşısında galibiyet alabilmek için sahada yerini alacak. Peki, Galatasaray-AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça ilişkin merak edilen her şey...

Giriş Tarihi: 18.02.2025 13:18 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 13:19
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Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11...

Galatasaray-AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçı için geri sayım heyecanı sürüyor. İlk maçını deplasmanda 4-1 kaybeden ve tur şansını zora sokan Sarı Kırmızılı takım, AZ Alkmaar karşısında galibiyet alabilmek için sahada yerini alacak. Peki, Galatasaray-AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça ilişkin merak edilen her şey...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Galatasaray-AZ Alkmaar Rövanş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ?

Merakla beklenen Galatasaray-AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş karşılaşması, 20 Şubat Perşembe günü yani 2 gün sonra oynanacak. TSİ 20:45'te başlayacak olan mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Galatasaray-AZ Alkmaar maçı muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Abdülkerim, Sanchez, Berkan, Kaan, Sara, Torreira, Mertens, Barış, Yunus, Osimhen

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Goes, Penetra, Maikuma, Moller Wolfe, Koopmeiners, Claise, Mijnans, Lahdo, Poku, Parrott

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Galatasaray-AZ Alkmaar maçında Galatasaray Turu Nasıl Geçer?

Sarı Kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmesi için en az 4 farklı galibiyet kaydetmesi gerekiyor. Galatasaray, eğer 3 farklı bir galibiyet elde ederse karşılaşma uzatmalara gidecek.

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