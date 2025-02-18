Galatasaray-AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçı için geri sayım heyecanı sürüyor. İlk maçını deplasmanda 4-1 kaybeden ve tur şansını zora sokan Sarı Kırmızılı takım, AZ Alkmaar karşısında galibiyet alabilmek için sahada yerini alacak. Peki, Galatasaray-AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça ilişkin merak edilen her şey...
Galatasaray-AZ Alkmaar Rövanş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ?
Merakla beklenen Galatasaray-AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş karşılaşması, 20 Şubat Perşembe günü yani 2 gün sonra oynanacak. TSİ 20:45'te başlayacak olan mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak ekranlara gelecek.
Galatasaray-AZ Alkmaar maçı muhtemel 11'ler
Galatasaray: Muslera, Abdülkerim, Sanchez, Berkan, Kaan, Sara, Torreira, Mertens, Barış, Yunus, Osimhen
AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Goes, Penetra, Maikuma, Moller Wolfe, Koopmeiners, Claise, Mijnans, Lahdo, Poku, Parrott