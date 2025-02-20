Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ertelendi mi? GS maçı oynanacak mı?

Bugün RAMS Park 'ta oynanacak olan Galatasaray - AZ Alkmaar maçının olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Meteoroloji verilerine göre kar yağışı Perşembe, Cuma günleri etkisini gösterecek ve kar kalınlığı yaklaşık 30 cm'yi bulacak. Peki, rövanşa kar engeli söz konusu olur mu? Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ertelendi mi? İşte maç takvimine ilişkin son gelişmeler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün verilerine göre, İstanbul'da Perşembe ve Cuma günü yoğun kar yağışı etkili olacak. Kar kalınlığının 30 cm'yi bulabileceği tahmin ediliyor. Bu durum, özellikle ulaşımda aksamalara yol açabileceği gibi maçın oynanıp oynanmayacağı konusunda da soru işaretlerine neden oldu.

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RAMS PARK ZEMİNİNİ KORUMAK İÇİN SAHAYA BRANDA ÇEKİLDİ

Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Rams Park'ta alarm verildi. Zemini korumak için sahaya branda çekildi. Önlemlere ek olarak ışıklar ve ısıtıcılar çalışır durumda olacak. Tüm bu önlemler işe yaramazsa kar küreme araçlarının devreye girmesi planlanıyor.

Rams Park'ın üzeri kapanıyor mu?

Galatasaray Stadyumu hakkında bilgiler merak ediliyor. Maça kısa bir süre olumsuz hava şartları nedeniyle maçın yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlanmıştı. Galatasaray Nef Stadyumu'nun başlangıç projesinde, çatının açılır-kapanır bir sistem olarak tasarlandığı belirtilmiştir. Ancak şu an itibarıyla stadyumun çatısı kapanmamaktadır. Bu doğrultuda stadyum olası kar yağışı durumunda etkilenebilir.