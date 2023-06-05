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    • 05.06.2023 19:59
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    Numan Kurtulmuş kimdir, kaç yaşında? AK Parti'nin yeni Meclis Başkanı adayı Numan Kurtulmuş nereli? Siyasi kariyeri...

    AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu. Bu kapsamda arama motorlarında, "Numan Kurtulmuş kimdir, kaç yaşında?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar...

    Numan Kurtulmuş kimdir, kaç yaşında?

    SON DAKİKA | AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu.

    AK PARTİ'NİN MECLİS BAŞKANI ADAYI NUMAN KURTULMUŞ OLDU I VİDEO İZLE

    NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR?

    Numan Kurtulmuş, 1959 yılında Ordu'da dünyaya geldi. Baba adı İsmail Niyazi, anne adı Ayşe Güngör'dür.

    Akademisyen olan Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. ABD'de Temple Üniversitesi School of Business & Management'ta lisansüstü çalışmalarına devam etti.



    ABD'de Cornell Üniversitesi New York State School of Industrial & Labor Relations'ta misafir öğretim üyesi olarak bulundu ve doktorasını tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde doçent oldu. 2004 yılında profesör unvanını aldı.



        25 ve 26. Dönemde Ordu Milletvekili seçildi. 62, 63 ve 64. Hükûmetlerde Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. 65. Hükûmette Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev aldı.



        İngilizce bilen Kurtulmuş, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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        Haberler Haberler Numan Kurtulmuş kimdir, kaç yaşında? AK Parti'nin yeni Meclis Başkanı adayı Numan Kurtulmuş nereli? Siyasi kariyeri...
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