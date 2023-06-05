Numan Kurtulmuş kimdir, kaç yaşında? AK Parti'nin yeni Meclis Başkanı adayı Numan Kurtulmuş nereli? Siyasi kariyeri...





25 ve 26. Dönemde Ordu Milletvekili seçildi. 62, 63 ve 64. Hükûmetlerde Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. 65. Hükûmette Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev aldı.