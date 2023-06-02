AFET BAKANLIĞI NE ZAMAN KURULACAK?

Başkan Erdoğan Afet Bakanlığı kurulacağına dair sinyal vermişti. Erdoğan açıklamasında, "Afet Bakanlığı'nın kurulması gibi bir tespiti var. Biz de bir AFAD var ama bu bir bakanlık değil. Bunu bir bakanlık boyutuna çıkarmak gibi bir durum söz konusu. Bunlar üzerinde düşünülebilecek konular. Bunlar birer ilke olarak hep üzerinde durulabilir. Bu bir AFAD olarak değil de bir bakanlık olarak gündeme gelebilir." ifadelerine yer verdi.

Henüz ne zaman kurulacağı belli değil. Ancak Afet Bakanı olarak Sinan Oğan'ın olabileceği üzerinde duruluyor. Yeni Kabine için geri sayım devam ederken bu konuda yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.