Afet Bakanlığı hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Erdoğan son açıklamasında, " Afet Bakanlığı'nın kurulması gibi bir tespiti var. Biz de bir AFAD var ama bu bir bakanlık değil. Bunu bir bakanlık boyutuna çıkarmak gibi bir durum söz konusu." ifadelerine yer vermişti. Bu gelişmelerin ardından, "Afet Bakanlığı nedir, ne iş yapar?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte merak edilenler...
AFET BAKANLIĞI NE ZAMAN KURULACAK?
Başkan Erdoğan Afet Bakanlığı kurulacağına dair sinyal vermişti. Erdoğan açıklamasında, "Afet Bakanlığı'nın kurulması gibi bir tespiti var. Biz de bir AFAD var ama bu bir bakanlık değil. Bunu bir bakanlık boyutuna çıkarmak gibi bir durum söz konusu. Bunlar üzerinde düşünülebilecek konular. Bunlar birer ilke olarak hep üzerinde durulabilir. Bu bir AFAD olarak değil de bir bakanlık olarak gündeme gelebilir." ifadelerine yer verdi.
Henüz ne zaman kurulacağı belli değil. Ancak Afet Bakanı olarak Sinan Oğan'ın olabileceği üzerinde duruluyor. Yeni Kabine için geri sayım devam ederken bu konuda yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.
AFET BAKANLIĞI NEDİR, NE İŞ YAPAR?
Afet Bakanlığı, bir ülkenin afetlerle mücadele ve acil durum yönetimi konularında sorumluluk taşıyan bir hükümet kurumudur. Afet Bakanlığı, afetlerin önlenmesi, hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerini yöneterek toplumun güvenliğini sağlamayı amaçlar.
Afetler, doğal veya insan kaynaklı olsun, yaşanan coğrafi bölgeye ve ölçeğe bağlı olarak büyük zararlar ve kayıplara neden olabilir. Depremler, seller, yangınlar, kasırgalar, tsunamiler, salgın hastalıklar ve diğer afetler, can kaybı, yaralanma, evsizlik, ekonomik zararlar ve altyapı hasarına yol açabilir. Bu nedenle, bir ülkenin afetlerle etkin bir şekilde mücadele etmesi ve acil durumlarla başa çıkması gerekmektedir.
Afet Bakanlığı, afetlerin önceden tahmin edilememesi ve zamanında müdahale edilmesi gerekliliği nedeniyle önemli bir role sahiptir. Bu bakanlık, afetlerin önlenmesi için stratejiler geliştirir, afet risk analizleri yapar, erken uyarı sistemleri oluşturur ve halkı bilgilendirir. Ayrıca, afet durumlarında müdahale ekiplerini yönetir, kurtarma ve tahliye çalışmalarını koordine eder, yardım ve destek sağlar.