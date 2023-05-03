Raif Karadağ kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? Petrol Fırtınası yazarı Raif Karadağ Raif Karadağ hayatı ve kitapları!

Raif Karadağ kimdir, nereli, ne zaman, kaç yaşında öldü sorusu Başkan Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı sonrası gündeme geldi. Vatandaşlar Petrol Fırtınası yazarı Raif Karadağ'ın hayatını ve eselerini merak etti. İşte Karadağ hakkında bilgiler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili Gençler,
Dün tarihimizin en büyük petrol rezervini Cudi Gabar'da keşfetmenin sevincini milletimizle paylaştık. Bir dönem teröristlerin gezdiği dağlarımızdan artık yüreklerimizi yakan Haberler değil, müjdeler geliyor.
Peki bugünlere nasıl ulaştık? Gelin birlikte bakalım. Türkiye, dünyanın en büyük petrol yataklarına sahip stratejik önemde bir bölgede yer alıyor.
Ancak hemen yanı başında petrol ve gaz fışkıran ülkemiz, bu coğrafyanın zenginliklerinden yıllarca istifade edemedi, ettirilmedi. Yıllar önce Merhum Raif Karadağ'ın "Petrol Fırtınası" adlı eserinde, ülkemizin bu kaynaklardan niçin dışlandığı cesaretle anlatılmıştır.''
RAİF KARADAĞ KİMDİR?
Araştırmacı-yazar, gazeteci (D. 28 Nisan 1920, Yanya / Yunanistan – Ö. 22 Aralık 1973, Ankara). Babası Yanya eşrafından bankacı Süleyman Bey'dir. Lozan Anlaşması gereğince 1924 yılında Türkiye'ye gelen Süleyman Bey ailesi, İstanbul'da Pendik'e yerleşti. O zaman henüz dört yaşında olan Karadağ, daha sonra Pendik İlkokulunu bitirdi. Sonra Kadıköy Ortaokulundan mezun oldu. Gazetecilik yapmaya başlayarak, 1952 yılında Büyük Doğu gazetesinde yazmaya başladı. Daha sonra Son Havadis, Tercüman ve Bizim Anadolu gazeteleri ile bazı dergilerde yazıları yayımlandı. Özellikle Petrol Fırtınası adlı eseriyle dikkat çekti.