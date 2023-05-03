Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 03.05.2023 11:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.05.2023 11:15
    ABONE OL

    Raif Karadağ kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? Petrol Fırtınası yazarı Raif Karadağ Raif Karadağ hayatı ve kitapları!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Yıllar önce Merhum Raif Karadağ’ın “Petrol Fırtınası” adlı eserinde, ülkemizin bu kaynaklardan niçin dışlandığı cesaretle anlatılmıştır.'' ifadelerine yer verdi. Erdoğan'ın paylaşımı sonrası internet arama motorlarında ''Raif Karadağ kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? ''sorusu araştırılmaya başlandı. İşte Petrol Fırtınası yazarı Raif Karadağ Raif Karadağ hayatı ve kitapları!

    Raif Karadağ kimdir, nereli, kaç yaşında öldü?

    Raif Karadağ kimdir, nereli, ne zaman, kaç yaşında öldü sorusu Başkan Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı sonrası gündeme geldi. Vatandaşlar Petrol Fırtınası yazarı Raif Karadağ'ın hayatını ve eselerini merak etti. İşte Karadağ hakkında bilgiler...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Sevgili Gençler,

    Dün tarihimizin en büyük petrol rezervini Cudi Gabar'da keşfetmenin sevincini milletimizle paylaştık. Bir dönem teröristlerin gezdiği dağlarımızdan artık yüreklerimizi yakan Haberler değil, müjdeler geliyor.

    Peki bugünlere nasıl ulaştık? Gelin birlikte bakalım. Türkiye, dünyanın en büyük petrol yataklarına sahip stratejik önemde bir bölgede yer alıyor.

    Ancak hemen yanı başında petrol ve gaz fışkıran ülkemiz, bu coğrafyanın zenginliklerinden yıllarca istifade edemedi, ettirilmedi. Yıllar önce Merhum Raif Karadağ'ın "Petrol Fırtınası" adlı eserinde, ülkemizin bu kaynaklardan niçin dışlandığı cesaretle anlatılmıştır.''

    RAİF KARADAĞ KİMDİR?

    Araştırmacı-yazar, gazeteci (D. 28 Nisan 1920, Yanya / Yunanistan – Ö. 22 Aralık 1973, Ankara). Babası Yanya eşrafından bankacı Süleyman Bey'dir. Lozan Anlaşması gereğince 1924 yılında Türkiye'ye gelen Süleyman Bey ailesi, İstanbul'da Pendik'e yerleşti. O zaman henüz dört yaşında olan Karadağ, daha sonra Pendik İlkokulunu bitirdi. Sonra Kadıköy Ortaokulundan mezun oldu. Gazetecilik yapmaya başlayarak, 1952 yılında Büyük Doğu gazetesinde yazmaya başladı. Daha sonra Son Havadis, Tercüman ve Bizim Anadolu gazeteleri ile bazı dergilerde yazıları yayımlandı. Özellikle Petrol Fırtınası adlı eseriyle dikkat çekti.

        Ankara'nın 'milli görev' diyerek Musul'a gönderdiği Raif Karadağ, 5 yıl sonra geri döndü. Biriktirdiği belgeleri Cumhurbaşkanı'na sunacağı gün öldürüldü. Bir gün önce "Burada ne Irak kalacak ne de başka ülke. Hepsini tarihten silecekler" demişti.

        Cumhurbaşkanı'na Türkiye'nin Musul'daki haklarına ilişkin rapor sunacağı gün 12 Aralık 1973'te bir otel odasında ölü bulunan araştırmacı Raif Karadağ, meğer devlet tarafından 'Milli bir görevle, petrol ve Musul konusunu araştırmakla' görevlendirilmiş. Karadağ'ın rahat çalışması için 'Büyükelçi müşavirliği' statüsüne alınması gündeme gelmiş. İyi derecede Osmanlıca-İngilizce bilgisi ile Türk ve İngiliz arşivlerinde Türkiye lehine bulduğu belgelerin ardından Diyarbakır-Musul hattında 'Petrol araştırmaları' yapmış. Amerikan ve İngiliz şirketlerinin açtığı kuyularda ve Sultan Abdülhamit'in hazırlattığı raporları inceledikten sonra 'Türkiye'nin kendisine 100 yıl yetecek petrolü olduğunu' raporlayan Karadağ, 50 yıl önce adeta bugünün de resmini çekmiş: "Bu petrolü bize vermezler. Bölgede ne Irak kalacak ne de başka bir ülke."

        KİTAPLARI

        Şark Meselesi (son bas. 2003),

        Petrol Fırtınası (son bas. 2004),

        Muhteşem İmparatorluğu Yıkanlar (son bas. 2004),

        Binbir Gece Masalları,

        Uyvar Önünde Türk Gibi,

        10 Temmuz İnkılabı ve Netâyici,

        Musul Raporu,

        Türk Hariciyesi'nin Çetin Sınavı Kıbrıs (2004),

        Deryaları Dize Getirenler (roman, son bas. 2004),

        İsrail Ortadoğu ve Amerika (son bas. 2004),

        Sengotar'da Osmanlı Ordusu (Ahmet Muhtar Paşa'dan, yay. haz. 2005).
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Kalyon enerji
        Haberler Haberler Raif Karadağ kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? Petrol Fırtınası yazarı Raif Karadağ Raif Karadağ hayatı ve kitapları!
            loading
            SON DAKİKA