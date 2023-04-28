1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için geri sayım devam ediyor. Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde kutlanan bu özel günün resmi tatil olup olmadığı akıllarda yerini aldı. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü olacak? 1 Mayıs 2023 hangi güne denk geliyor? İşte merak edilenler!
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ OLACAK?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Yasaya göre, 1 Mayıs'ta 1 gün resmi tatil uygulanacak ve kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.
1 MAYIS TARİHÇESİ
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir.
İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesinden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.