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    • 28.04.2023 16:30
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    • 28.04.2023 16:30
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    1 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü olacak? 1 Mayıs 2023 hangi güne denk geliyor?

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde resmi tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda arama motorları üzerinden yapılan araştırmalar yükselişe geçti. Vatandaşlar merakla bu soruya yanıt arıyor. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü olacak? 1 Mayıs 2023 hangi güne denk geliyor? İşte detaylar!

    1 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü olacak?

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için geri sayım devam ediyor. Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde kutlanan bu özel günün resmi tatil olup olmadığı akıllarda yerini aldı. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü olacak? 1 Mayıs 2023 hangi güne denk geliyor? İşte merak edilenler!

    1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ OLACAK?

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Yasaya göre, 1 Mayıs'ta 1 gün resmi tatil uygulanacak ve kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.

    1 MAYIS TARİHÇESİ

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir.

    İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesinden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

        1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü.

        O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece önyargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı. Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı.
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        Haberler Haberler 1 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü olacak? 1 Mayıs 2023 hangi güne denk geliyor?
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