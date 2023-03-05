6 Mart Pazartesi ne kandili 2023? BUGÜN KANDİL Mİ? Berat Kandili ne zaman, hangi gün? 2023 Diyanet dini ve kandil günleri takvimi

On bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım devam ederken kandil günleri hakkında araştırmalarda yoğunluk kazandı. 6 Mart Pazartesi yani yarının kandil olup olmadığını merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını arama motorları üzerinden sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2023 yılı dini günler takvimi ve kandil günleri bu nedenle merak ediliyor. Peki, bugün kandil mi? 6 Mart Pazartes bugün ne kandili? İşte 2023 Diyanet dini ve kandil günleri takvimi
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ve Miraç Kandili gerçekleşti.
Berat Kandili ise Diyanet İşleri tarafından paylaşından takvime göre bu yıl 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.
BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Berat Kandili orucu hakkında Hz.Ali (R.A.) tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz;
"Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin."Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; "Günahının affını isteyen yok mu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yok mu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yok mu? Afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder, buyurmuştur.