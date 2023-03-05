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    6 Mart Pazartesi ne kandili 2023? BUGÜN KANDİL Mİ? Berat Kandili ne zaman, hangi gün? 2023 Diyanet dini ve kandil günleri takvimi

    Kandil günleri ve tarihleri İslam alemi tarafından büyük önem arz ediyor. Bilindiği üzere Regaib ve Miraç kandilleri yakın bir zamanda idrak edildi ve sırada Berat Kandili var. Peki, bugün kandil mi? 6 Mart Pazartesi yarın ne kandili? İşte 2023 Diyanet dini ve kandil günleri takvimine dair bilgiler...

    takvim.com.tr
    YARIN KANDİL Mİ? 6 Mart Pazartesi ne kandili 2023?

    On bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım devam ederken kandil günleri hakkında araştırmalarda yoğunluk kazandı. 6 Mart Pazartesi yani yarının kandil olup olmadığını merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını arama motorları üzerinden sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2023 yılı dini günler takvimi ve kandil günleri bu nedenle merak ediliyor. Peki, bugün kandil mi? 6 Mart Pazartes bugün ne kandili? İşte 2023 Diyanet dini ve kandil günleri takvimi

    BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

    Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ve Miraç Kandili gerçekleşti.

    Berat Kandili ise Diyanet İşleri tarafından paylaşından takvime göre bu yıl 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.

    BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

    Berat Kandili orucu hakkında Hz.Ali (R.A.) tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz;

    "Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin."Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; "Günahının affını isteyen yok mu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yok mu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yok mu? Afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder, buyurmuştur.

        BERAT KANDİLİ'NDE ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

        Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

        Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).



        Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

        Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).
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