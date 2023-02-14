Kahramanmaraş'taki depremle ilgili İngiliz tektonik profesörden çarpıcı açıklama: "Karasal depremlerden çok farklı"

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Pazarcık ilçesi merkezli 7.6 şiddetli gerçekleşen üst üste depremler Türkiye'nin yüreğini yaktı.
YÜZYILIN ÇİFTE FELAKETİ DEPREMLER 10 İLİMİZİ VURDU
Depremler Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay, Kilis, Adana, Şanlıurfa, Osmaniye, Gaziantep ve Diyarbakır illerimizi çok ciddi şekilde etkiledi. Binlerce bina yıkıldı. Binlerce vatandaşımızı kaybettik.
"500 ATOM BOMBASININ YARATTIĞI ETKİYE, ENERJİYE SAHİP"
Yüzyılın çifte felaketiyle ilgili bilgiler veren AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, "İlk deprem yani 7,7 büyüklüğündeki saat 04.17'de olan depremin etkili olduğu süre 65 saniye, yani 65 saniye boyunca yıkıcı bir etki yaptığını söylüyoruz. İkinci depremin etkili olduğu süre 45 saniye. Baktığımızda her iki depremle birlikte bölge yaklaşık 2 dakika boyunca çok ciddi şekilde sarsıldı" dedi. Depremin yoğunluğu ve şiddetiyle ilgili de konuşan Tatar, "7,7 büyüklüğündeki bir depremin yani ilk depremin açığa çıkardığı enerji, 500 atom bombasının yarattığı etkiye, enerjiye sahip" ifadelerini kullandı.
TARİHTEKİ BÜYÜK FELAKETLERİN ORTAYA ÇIKARDIĞI ENERJİ YOĞUNLUĞU
ABD (1989) - 6,9 şiddetindeki Loma Prieta depremi: 1,5 katrilyon
HAİTİ (2010) - 7 şiddetindeki Haiti depremi: 2,1 katrilyon
JAPONYA (1945) - Hiroşima atom bombası: 15 trilyon
Türkiye (2023) - 7,7 şiddetindeki Kahramanmaraş depremi: 30 katrilyon
Oxford Üniversitesi Tektonik Profesörü Richard Walker, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerini ve oluşum biçimini değerlendirdi. Kahramanmaraş'taki depremlerin "sığ karasal depremler" kategorisinde olduğunu belirten Walker, şunları söyledi:
"Bu da yer kabuğunun üst kısmının 15-20 kilometre derinliğine kadar kırılmış olması anlamına geliyor. Bunların altında da taşlar oldukça sıcaktır. Bunlar oldukça normal, bu karasal depremler bu kadar derinliklere ulaşabiliyor. Bu depremin farklı tarafı ise çok geniş bir alana yayılması. 15-20 kilometre derine inmenin yanı sıra 200 kilometre civarındaki alana yayıldı. Bu kırılma alanı aslında şiddetin genişliği açısından bir hayli fazla, bu da şiddetli sarsıntıların diğer büyük depremlerden çok daha geniş alanlara yayılması demek."