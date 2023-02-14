Kahramanmaraş'taki depremle ilgili İngiliz tektonik profesörden çarpıcı açıklama: "Karasal depremlerden çok farklı"

"BU DEPREMLER, CİDDİ ANLAMDA BÜYÜK VE GENİŞ"

Depremlerin oldukça "büyük ve geniş" olduğunu vurgulayan Walker, "Depremler olduğunda ardışık artçıların olması normal. Gelecek haftalarda artçılar, ilkinden daha küçük büyüklüklerde seyreder. Ancak burada, ikinci büyük deprem kendi başına çok büyük bir depremdi. İlkinden saatler sonra oldu." ifadesini kullandı.

Walker, büyük depremlerin yakınındaki fay hatlarının üzerindeki baskı miktarını değiştirerek farklı depremlere yol açabileceğinin altını çizerek "Burada (ABD'deki ölçüme göre) 7,8'lik ilk sarsıntıdan saatler sonra büyük başka bir deprem oldu. Bu, aslında ilkinden daha küçük olması itibarıyla teknik olarak bir artçı sarsıntı. Ama kendi başına deprem kırılmasına neden olan çok ciddi bir deprem." diye konuştu.

"KIRILMANIN OLDUKÇA KARMAŞIK OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ"

Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki şaşırtıcı olan noktanın, depremin boyutu olduğuna işaret eden Walker, "Türkiye'nin içinde ve çevresinde tarihte benzer şiddette depremler yaşandı. Ancak Doğu Anadolu Fay hattında iyi bir geçmiş vardı." dedi.