1,5 yaşındaki Sela bebek ve ailesi depremden 96 saat sonra enkazdan kurtarıldı!





SELA BEBEK VE AİLESİ SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Hatay'da 1,5 yaşındaki Sela bebek ile ailesinden 4 kişi, depremden 96 saat sonra enkaz altından çıkarıldı.