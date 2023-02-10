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    • Haberler
    • 10.02.2023 09:10
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    • 10.02.2023 09:26
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    1,5 yaşındaki Sela bebek ve ailesi depremden 96 saat sonra enkazdan kurtarıldı!

    Hatay'da 1,5 yaşındaki Sela bebek ve ailesi depremden 96 saat sonra enkazdan kurtarıldı. PEAK ekibi, Sela Elbarazi'yi sağlık ekibine teslim ederken sevinç gözyaşı döktü. Ailenin kurtarılmasında enkazdan gelen bebek sesinin etkili olduğunu belirtildi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Sela bebek ve ailesini ağlama sesleri kurtardı!

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde pazartesi günü saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden başta Kahramanmaraş olmak üzere, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır'ın aralarında bulunduğu 10 il etkilendi.



    SELA BEBEK VE AİLESİNİ AĞLAMA SESLERİ KURTARDI | VİDEO İZLE



    SELA BEBEK VE AİLESİ SAĞ OLARAK ÇIKARILDI
    "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Hatay'da 1,5 yaşındaki Sela bebek ile ailesinden 4 kişi, depremden 96 saat sonra enkaz altından çıkarıldı.

    Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (PEAK), Hatay'ın Antakya ilçesinde Ürgan Paşa Mahallesi Şehit Mehmet Duran Caddesi'ndeki Huzur Apartmanı'nın enkazında bebek sesi duyulması üzerine çalışmaları yoğunlaştırdı.

        Ekipler, arama kurtarma çalışmaları sonunda 1,5 yaşındaki Sela Elbarazi ile annesi, babası, kardeşi ve dayısını depremden 96 saat sonra enkaz altından sağ çıkardı.

        PEAK ekibi, Sela Elbarazi'yi sağlık ekibine teslim ederken sevinç gözyaşı döktü.

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        Haberler Haberler 1,5 yaşındaki Sela bebek ve ailesi depremden 96 saat sonra enkazdan kurtarıldı!
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