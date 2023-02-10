1,5 yaşındaki Sela bebek ve ailesi depremden 96 saat sonra enkazdan kurtarıldı!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde pazartesi günü saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden başta Kahramanmaraş olmak üzere, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır'ın aralarında bulunduğu 10 il etkilendi.
SELA BEBEK VE AİLESİNİ AĞLAMA SESLERİ KURTARDI | VİDEO İZLE
SELA BEBEK VE AİLESİ SAĞ OLARAK ÇIKARILDI
"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Hatay'da 1,5 yaşındaki Sela bebek ile ailesinden 4 kişi, depremden 96 saat sonra enkaz altından çıkarıldı.
Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (PEAK), Hatay'ın Antakya ilçesinde Ürgan Paşa Mahallesi Şehit Mehmet Duran Caddesi'ndeki Huzur Apartmanı'nın enkazında bebek sesi duyulması üzerine çalışmaları yoğunlaştırdı.