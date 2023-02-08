Yüzyılın en büyük felaketi! Rakamlarla Kahramanmaraş ve Büyük Hanshin-Awaji (Kobe) depremi | 10 katından daha fazla...
Türkiye, dünya tarihinin en büyük afetlerinden birini yaşadı. 6 Şubat 2023 Pazartesi günü 7,7 ve 7,6'lık iki deprem meydana gelirken, depremlerden 10 il ve 13,5 milyon kişi etkilendi. Kahramanmaraş merkezli yaşanan bu facia tarihe dünyanın gördüğü en büyük felaketlerden biri olarak geçti. Uzmanlar Kahramanmaraş depreminin 1995'te Japonya'da yaşanan ve yaklaşık 250 bin evin yıkıldığı depremden on kat daha yıkıcı olduğuna dikkat çekti. İşte asrın felaketi Kahramanmaraş depreminin Büyük Hanshin-Awaji (Kobe) depremi ve Elazığ depremi ile karşılaştırması...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler uzman isimler tarafından yorumlandı. Japon deprem uzmanı Profesör Shinji Toda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin dünyada karada meydana gelen en büyük depremlerden olduğunu söyledi.
Shinji, Türkiye'deki sarsıntıların, dünyada karada meydana gelen en büyük depremlerden olduğunu belirterek "Beklenmedik büyük bir depremdi." ifadesini kullandı.
Doğu Anadolu Fay Hattı'nın, Arap Levhası ile Anadolu Levhası arasındaki sınırda yer aldığına işaret eden Shinji, "depremin büyüklüğüne ek olarak, merkez üssünün yüzeye yakınlığının da büyük hasara neden olduğunu" kaydetti.
Shinji, depremin "enerji miktarının", "1995 Büyük Hanshin-Awaji Depremi ve 2016 Kumamoto Depremi'nin on katından fazla" olduğunu vurguladı.
Peki rakamlar ne diyor? İşte rakamlarla Kahramanmaraş ve Büyük Hanshin-Awaji (Kobe) depremi karşılaştırması