Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 11.02.2023 09:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.02.2023 09:07
    ABONE OL

    Fitre ne zaman verilir? Diyanet 2023 fitre ne kadar, kaç TL? Fitre zekat hesaplama ekranı! Fitre ramazan ayı dışında verilebilir mi?

    Fitre ne zaman verilir, ramazan ayı dışında verilebilir mi sorusu Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından bu yılki fitre miktarını duyurmasının ardından sıkça araştırılır oldu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli deprem dolayısıyla da ramazan ayından önce fitrenin verilebileceği açıklandı. İşte detaylar...

    FITRE NE ZAMAN VERILIR?

    Son dakika... Din İşleri Yüksek Kurulu, 2023 yılı için fitre miktarını açıkladı. Fitrelerin deprem mağdurları için ramazan ayı öncesinde verilip verilmeyeceği merak ediliken konuya ilişkin de açıklama yapıldı. Peki Fitre ne zaman verilir? Diyanet 2023 fitre ne kadar, kaç TL? Fitre ramazan ayı dışında verilebilir mi? Fitre zekat hesaplama nasıl yapılır?

    FITRE NE ZAMAN VERILIR, RAMAZAN AYI ÖNCESİNDE VERİLİR Mİ?

    Din İşleri Yüksek Kurulu, fitrelerin Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenlere ramazan ayından önce de verilebileceğini bildirdi.

    Fitre (Fıtır) sadakasının Ramazan bayramının birinci günü verilmesi uygun olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir.

    DİYANET 2023 FİTRE NE KADAR, KAÇ TL?

    Kurul, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantıda, bu yılki fitre miktarını 70 lira olarak belirledi.

    Fitrelerin deprem mağdurları için ramazan ayı öncesinde de verilebileceği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

    "Konuyla ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı için fitre miktarı 70 lira olarak belirlendi. Bu meblağ, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir. Her bir mükellef, kendi ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebilir.

        Bunun yanında Din İşleri Yüksek Kurulu, içerisinden geçmekte olduğumuz olağanüstü şartlar nedeniyle vatandaşlarımız tarafından yoğun bir şekilde yöneltilen 'Fıtır sadakasının ramazan ayından önce verilmesi caiz midir?' sorusuna, 'Fıtır sadakasının ramazan ayı içerisinde verilmesi müstehap olmakla birlikte Hanefi mezhebine göre ramazan ayından önce verilmesi de caizdir. Dolayısıyla fitre vermesi gereken kimseler, doğal afet gibi hallerde fitrelerini ramazan ayından önce de verebilirler' cevabını verdi."

        FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?

        Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fitre ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır.

        Aynı zamanda zekât için de aynı kural geçerlidir. Kişi, annesine, babasına, büyükbabasına, büyükannesine, çocuklarına, torunlarına, eşine, zengine, babası zengin olan ergen olmamış çocuğa fıtır sadakası veremez. Fitreler, bir fakire de verilebilirken birkaç fakire de dağıtılabiliyor. Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.

        Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine fitre verilebilmektedir.

        ZEKAT HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Diyanet'in zekat hesaplama sayfası üzerinden vermeniz gereken zekat miktarını hesaplayabilirsiniz.

        Zekat hesaplamada mevcut borçlarınız düşüldükten sonra kalan malınız üzerinden zekatınızı hesaplayabilirsiniz.

        Borçların düşülmesi ve zekat konusundaki sorularınız için fetva.diyanet.gov.tr adresinden, ALO190 destek hattından veya E-Devlet sistemindeki "Dini Soru Sor" servisinden destek alabilirsiniz.

        ZEKAT HESAPLAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Peş peşe mucize kurtuluşlar
        Haberler Haberler Fitre ne zaman verilir? Diyanet 2023 fitre ne kadar, kaç TL? Fitre zekat hesaplama ekranı! Fitre ramazan ayı dışında verilebilir mi?
            SON DAKİKA