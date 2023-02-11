Fitre ne zaman verilir? Diyanet 2023 fitre ne kadar, kaç TL? Fitre zekat hesaplama ekranı! Fitre ramazan ayı dışında verilebilir mi?

Son dakika... Din İşleri Yüksek Kurulu, 2023 yılı için fitre miktarını açıkladı. Fitrelerin deprem mağdurları için ramazan ayı öncesinde verilip verilmeyeceği merak ediliken konuya ilişkin de açıklama yapıldı. Peki Fitre ne zaman verilir? Diyanet 2023 fitre ne kadar, kaç TL? Fitre ramazan ayı dışında verilebilir mi? Fitre zekat hesaplama nasıl yapılır?
FITRE NE ZAMAN VERILIR, RAMAZAN AYI ÖNCESİNDE VERİLİR Mİ?
Din İşleri Yüksek Kurulu, fitrelerin Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenlere ramazan ayından önce de verilebileceğini bildirdi.
Fitre (Fıtır) sadakasının Ramazan bayramının birinci günü verilmesi uygun olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir.
DİYANET 2023 FİTRE NE KADAR, KAÇ TL?
Kurul, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantıda, bu yılki fitre miktarını 70 lira olarak belirledi.
Fitrelerin deprem mağdurları için ramazan ayı öncesinde de verilebileceği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Konuyla ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı için fitre miktarı 70 lira olarak belirlendi. Bu meblağ, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir. Her bir mükellef, kendi ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebilir.