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    • Haberler
    • 02.12.2022 09:44
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    • 02.12.2022 09:44
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    2022 T3 Vakfı burs sonuçları ne zaman açıklanacak, burs miktarı kaç TL? T3 Vakfı giriş: BURS SONUÇ SORGULAMA! T3 burs ödeme takvimi!

    Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 4 bin öğrenciye eğitim desteği verecekleri "Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı"na başvuruların 27 Kasım'da biteceğini bildirmişti. 27 Kasım'da sona eren burs başvurularının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, 2022 T3 Vakfı burs sonuçları ne zaman açıklanacak, burs miktarı kaç TL? T3 burs ödeme takvimi!

    takvim.com.tr
    T3 Vakfı giriş: BURS SONUÇ SORGULAMA!

    T3 Vakfı burs sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. T3 Vakfı Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında Yükselen Yıldız Burs Programı, Eğitmen-Mentor Burs Programı ve Eğitim Desteği Burs Programı ile ortaokul, lise, lisans ve lisansüstü öğrencileri olmak üzere toplam 4000 öğrenciye aylık 1600 TL'ye kadar burs imkanı sağlanıyor. Peki, T3 Vakfı burs sonuçları ne zaman açıklanacak, burs miktarı kaç TL? T3 burs ödeme takvimi netleşti mi? İşte detaylar!

    T3 VAKFI BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    T3 Vakfı burs programı süreç takviminde yer alan bilgiye göre, burs başvuru sonuçları 2023 Şubat ayının ilk haftası açıklanacak.

    T3 VAKFI HAKKINDA

    T3 Vakfı olarak Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında Yükselen Yıldız Burs Programı, Eğitmen-Mentor Burs Programı ve Eğitim Desteği Burs Programı ile ortaokul, lise, lisans ve lisansüstü öğrencileri olmak üzere toplam 4000 öğrenciye aylık 1600 TL'ye kadar burs imkanı sağlıyoruz.

    Program Amacı

    Bursiyerlerimize özel eğitim imkanları ve Vakıf projelerinde yer alma fırsatı sunularak bursiyerlerimizin kişisel, akademik ve kariyer gelişimlerine katkı sağlamak hedeflenmektedir.

    Kimler Başvurabilir?

    İstanbul genelinde lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvuru yapabilmektedir.

    Kontenjan, Burs Süresi ve Miktarı

    100 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 1600 TL burs sağlanacaktır.

        Aşamalar

        1) KYS Ön Başvuru 2) Canlı Video Mülakat 3) Vaka Mülakatı 4) Bireysel Mülakat

        Program Amacı

        Bursiyerlerimizin yetkin oldukları alanlar üzerine Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitmenlik ve yarışmalar için desteklenen takımlara mentorluk yapma imkanı ile öğrencilerin psikososyal gelişimlerini takip ederek geliştirme imkanı sunulmaktadır. Bu şekilde öğrenciler arasında besleyici bir döngü oluşturulması hedeflenmektedir.

        Kimler Başvurabilir?

        81 ildeki, üniversitelerin mühendislik, PDR, psikoloji, sosyoloji, BÖTE ağırlıklı bölümlerde eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yöneliktir.

        Kontenjan, Burs Süresi ve Miktarı

        1000 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 1600 TL burs sağlanacaktır.

        Aşamalar

        1) KYS Ön Başvuru 2) Genel Yetenek Testi 3) Video Mülakat 4) Panel Mülakat

        Eğitmen Mentor Burs Programı Süreç Takvimine Ulaşmak için Tıklayın.

        Program Amacı

        İhtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği sağlanması ve Milli Teknoloji Hamlesi bilinci ile daha fazla gencin vakıf projelerine dahil edilmesi hedeflenmektedir.

        Kimler Başvurabilir?

        81 ildeki ortaokul, lise veya üniversitelerde öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

        Kontenjan, Burs Süresi ve Miktarı

        2900 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 1000 TL burs sağlanacaktır.

        Aşamalar

        1) KYS Ön Başvuru 2) Belge Beyan Aşaması 3) Mülakat Aşaması
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        Haberler Haberler 2022 T3 Vakfı burs sonuçları ne zaman açıklanacak, burs miktarı kaç TL? T3 Vakfı giriş: BURS SONUÇ SORGULAMA! T3 burs ödeme takvimi!
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