2022 T3 Vakfı burs sonuçları ne zaman açıklanacak, burs miktarı kaç TL? T3 Vakfı giriş: BURS SONUÇ SORGULAMA! T3 burs ödeme takvimi!

T3 Vakfı burs sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. T3 Vakfı Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında Yükselen Yıldız Burs Programı, Eğitmen-Mentor Burs Programı ve Eğitim Desteği Burs Programı ile ortaokul, lise, lisans ve lisansüstü öğrencileri olmak üzere toplam 4000 öğrenciye aylık 1600 TL'ye kadar burs imkanı sağlanıyor. Peki, T3 Vakfı burs sonuçları ne zaman açıklanacak, burs miktarı kaç TL? T3 burs ödeme takvimi netleşti mi? İşte detaylar!
T3 VAKFI BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
T3 Vakfı burs programı süreç takviminde yer alan bilgiye göre, burs başvuru sonuçları 2023 Şubat ayının ilk haftası açıklanacak.
T3 VAKFI HAKKINDA
T3 Vakfı olarak Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında Yükselen Yıldız Burs Programı, Eğitmen-Mentor Burs Programı ve Eğitim Desteği Burs Programı ile ortaokul, lise, lisans ve lisansüstü öğrencileri olmak üzere toplam 4000 öğrenciye aylık 1600 TL'ye kadar burs imkanı sağlıyoruz.
Program Amacı
Bursiyerlerimize özel eğitim imkanları ve Vakıf projelerinde yer alma fırsatı sunularak bursiyerlerimizin kişisel, akademik ve kariyer gelişimlerine katkı sağlamak hedeflenmektedir.
Kimler Başvurabilir?
İstanbul genelinde lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvuru yapabilmektedir.
Kontenjan, Burs Süresi ve Miktarı
100 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 1600 TL burs sağlanacaktır.