2022 T3 Vakfı burs sonuçları ne zaman açıklanacak, burs miktarı kaç TL? T3 Vakfı giriş: BURS SONUÇ SORGULAMA! T3 burs ödeme takvimi!

T3 Vakfı burs sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. T3 Vakfı Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında Yükselen Yıldız Burs Programı, Eğitmen-Mentor Burs Programı ve Eğitim Desteği Burs Programı ile ortaokul, lise, lisans ve lisansüstü öğrencileri olmak üzere toplam 4000 öğrenciye aylık 1600 TL'ye kadar burs imkanı sağlanıyor. Peki, T3 Vakfı burs sonuçları ne zaman açıklanacak, burs miktarı kaç TL? T3 burs ödeme takvimi netleşti mi? İşte detaylar!