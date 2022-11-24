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    • Haberler
    • 24.11.2022 10:15
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    • 24.11.2022 10:15
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    O Kız 10. bölüm FULL HD tek parça izle - O Kız 10. bölüm Kanal D izle 📺

    Dün akşam yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler O Kız yeni bölüm hakkında araştırmalara başladı.

    takvim.com.tr
    O Kız 10. bölüm Kanal D izle

    Yönetmen koltuğunda Özlem Günhan'ın oturduğu dizinin başrollerini Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları ve Dilin Döğer'in paylaştığı O Kız dizisi, konusuyla da ilgi çekiyor.

    O KIZ 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Doruk ile Zeynep arasında samimi anlar yaşanmaya başlıyor. Olanların farkına varan Ozan Zeynep'i Doruk'a kaptırmak istemiyor. Diğer taraftan Kadir, Zeynep'e Melek konusunu açıyor. Sitare Kadir'in Melek'e olan zaafını kullanmak ister. Öte yandan Zeynep'i paylaşamayan Doruk ile Ozan arasında ipler gerilir.

    O KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Sitare, ortaya çıkan gerçekler karşısında Doruk'a teslim olmuştur. Doruk, ortaya çıkan gerçekler ile birlikte Sitare'nin hayatını alt üst edecektir. Doruk ile iş birliği içerisine giren Ozan, gizemli bir anlaşma için el sıkışmış ve Sitare'ye meydan okuma planlarını çoktan yapmıştır. Bu planlar karşısında Sitare'nin hamlesi daha büyük olacaktır.

        Ozan'ın Zeynep'e karşı ortaya çıkan duyguları ise Doruk ile arasındaki iş birliğini rekabete dönüştürecektir. Zeynep'in de Ozan'a karşı ortaya çıkan duygularıyla birlikte kartlar yeniden dağılacaktır. Kapalıçarşı kalabalığın ortasından 'Meleğini' gören Kadir, kızını annesiyle tanıştırmak için var gücüyle Melek'in peşindedir.

        O KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Doruk ile Zeynep arasında samimi anlar yaşanmaya başlıyor. Olanların farkına varan Ozan Zeynep'i Doruk'a kaptırmak istemiyor. Diğer taraftan Kadir, Zeynep'e Melek konusunu açıyor.
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        Haberler Haberler O Kız 10. bölüm FULL HD tek parça izle - O Kız 10. bölüm Kanal D izle 📺
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