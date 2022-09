İOKBS burs kartı nasıl alınır, ne zaman verilecek 2022? İOKBS bursu kaç yıl veriliyor, kazanan nasıl ve nereden parayı alacak?

İOKBS BURS MİKTARI 2022: İOKBS BURSU NE KADAR OLDU?

En yüksek puanı alanlar yani sınavdan başarılı bir not elde eden öğrenciler İOKBS bursu kapsamında ayda 1 kez yatırılmak suretiyle her ay 663.87 TL ücret alır. Bursluluk ücretleri her yıl memur maaşlarına endeksli olarak artış göstermektedir. Enflasyon rakamlarından sonra bu miktarın değişmesi söz konusudur. Yılda iki kez İOKBS ücretinde iyileştirme yapılır. Bursluluğa hak kazanan son sınıf öğrencileri, bir sonraki dönemde bursun devam etmesi için okul müdürlüklerine başvuru yapabilirler.