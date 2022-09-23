İOKBS burs kartı nasıl alınır, ne zaman verilecek 2022? İOKBS bursu kaç yıl veriliyor, kazanan nasıl ve nereden parayı alacak?

PYBS bursları her ayın 25 inde ayda 1(bir) defa olmak üzere yatırılacaktır. İlk burs ödemesi okul açıldıktan sonra yaklaşık 2 hafta içerisinde yatırılmaktadır. Parasız yatılılık ve bursluluk ödemeleri her ay ödenir. Genelde ödemeler yaklaşık 10-15 gün gecikmeyle ödenir. Zamanla sistemsel sorunların yaşanmasından dolayı bazı yıllarda bursların yatırılmasında zaman gecikmesi olduğu gözlemlenmiştir. İlk PYBS bursu eylül ya da ekim ayı içerisinde alınıyor.

2022 yılı için burs almaya hak kazanan öğrencilere aylık olarak verilecek burs miktarı ise 663,87 TL dir.

Yıllara Göre Burs Ücretleri ise şu şekillde;

2018 yılında aylık burs ücreti 234,70 TL

2019 yılında aylık burs ücreti 260,40 TL

2020 yılında aylık burs ücreti 290,66 TL

2020 yılında aylık burs ücreti 310,00 TL

2021 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 329,91 TL

2021 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 358,10 TL

2022 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 468,54 TL

2022 yılında (Temmuz-Aralık arası) aylık burs ücreti 663,87 TL