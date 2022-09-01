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    • Haberler
    • 01.09.2022 15:36
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    • 01.09.2022 15:36
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    Musa Eroğlu'ndan şoke eden Hz. Ali sözleri! Sosyal medya ayağa kalktı! Musa Eroğlu ne dedi? Hakkında suç duyurusu!

    Peygamber Efendimizin'in damadı ve amcasının oğlu Hz. Ali hakkında çirkin açıklamalarda bulunan Musa Eroğlu büyük tepki çekti. Sosyal medyaya bomba gibi düşen durum sonrası vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı.Alevi dernekleri, türkücü hakkında suç duruyurusunda bulundu. Peki Musa Eroğlu ne dedi? Musa Eroğlu kimdir? İşte konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Musa Eroğlu’ndan şoke eden Hz. Ali sözleri! Musa Eroğlu ne dedi?

    Hz. Ali hakkında söylediği sözlerle büyük tepki çeken Musa Eroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bu nedenle birçok kişi türkücünün ne söylediğini merak ediyor. İşte detaylar...

    MUSA EROĞLU NE DEDİ?

    Musa Eroğlu, "Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir. Ali'yi düşün, bunu kullanan g*t*ne bir bıçak sokuyor öldürüyor Ali'yi. Şimdi düşün, 2 ton 700 kilo kılıç taşıyan herifi biri kamayla öldürüyor. Gel de aklım olmaya buna inanasın" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından sosyal medya ayağa kalktı. Alevi Dernekleri ve birçok vatandaş Eroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

    MUSA EROĞLU KİMDİR?

    Musa Eroğlu 1944 yılında Mersin'in Mut ilçesinde dünyaya geldi.Türk halk müziğinin üstadları arasında gösterilen Eroğlu ilk plağını 1967 yılında "İkimiz Toprağa Girelim Elif" isimli plak ile çıkardı.

    Musa Eroğlu müzik piyasasında 1970'li yılların başında tanınmaya başladı.1980 yılına kadar mahalli sanatçı olarak çalışmıştır.Arif Sağ ve Muhlis Akarsu ile beraber başladığı,ardından Yavuz Top'un da aralarına dahil olmasıyla genişleyen "Muhabbet" seri albüm çalışmaları, 1980 sonrasında Türk halk müziğinin geniş kitlelere yayılmasında önemli rol oynamıştır.

        Musa Eroğlu 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanı almıştır. Eroğlu, müzik çalışmalarına devam etmekte ve Kültür Bakanlığı'nda Halk Kültürleri ve Oyunları konusunda uzman ve araştırmacı olarak görev almaktadır.

        MUSA EROĞLU ALEVİ Mİ?

        Mersin'in Mut ilçesinin Kumaçukuru köyünde doğan Musa Eroğlu, Alevî Tahtacı Türkmenleri'ndendir.
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