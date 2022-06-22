Evden E-Ticaret Yapanlara Vergi Muafiyeti Şartları Nelerdir?
Evinden e-ticaret yapan kimseler için sunulmuş olan vergi muafiyetinin güncel koşulları, şöyle sıralanmıştır:
• Evde üretilen ürünlerin internet üzerinden satılması
• Bir iş yerine sahip olmamak
• Vergiden muaf esnaf belgesine sahip olmak
• e-ticaret olarak yapıla tüm işlemlerin resmi olarak bir banka hesabına aktarılması
• Yıllık hasılat tutarının 220.000 TL altında olması
• Sanayi tipi aletleri kullanmamak (Seri üretim yapan aletlere sahip olunması durumunda vergi muafiyetinden faydalanmak mümkün değildir.)
E-Ticaret Vergi Muafiyeti Başvurusu Nasıl Yapılır?
E-ticaret yapan kişilerin vergi vermekten muaf olabilmeleri için yapacakları başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden gerçekleşir. Gelir İdaresi Başkanlığı Müdürlüklerinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet adresi üzerinden başvuru yapılabilir. E-ticaret vergi muafiyeti yapmak isteyen kişilerin doldurmaları gereken bir dilekçe mevcuttur. Bu dilekçe, online ya da fiziki olarak doldurulabilir ve doldurulacak olan dilekçede şu bilgilerin beyan edilmesi gereklidir:
• Tarih
• İl seçiniz
• Vergi Dairesi Adı
• T.C. Kimlik Numarası
• Vergi Kimlik Numarası
• Faaliyet
• Adı Soyadı/Unvanı
Faaliyete İlişkin Bilgiler (Bu bölümde yer alan tüm bilgilere Evet/Hayır olarak cevap verilmesi gereklidir.)
• Motorlu nakil vasıtası kullanılması
• Faaliyetin sabit işyerinde yapılması
• Faaliyetin seyyar/gezici olarak yapılması
• İşçi-çırak veya kalfa çalıştırılması
• Pazar takibi suretiyle faaliyette bulunulması
Diğer bilgiler
• İkametgah Adres Bilgileri (Mahalle, cadde, sokak, site, blok, bina no, daire no, posta kodu, ilçe, il, ev telefonu ve cep telefonu)
• İş Adres Bilgileri (Mahalle, cadde, sokak, site, blok, bina no, daire no, posta kodu, ilçe, il)
E-Ticaret Vergisi Ne Kadar?
E-ticaret için ödenen verginin ücreti, şirketlerin aylık hasılat tutarları üzerinden %1, %8 veya %18 olarak kesilir. Şirketler için ödeyecekleri vergilerin net tutarları, vergi hesaplamasının yapmış oldukları işler üzerinden ve vergi türlerine göre kesilmesinden dolayı belirli değildir. E-ticaret ile uğraşan kişilerin güncel olarak ödemekle yükümlü oldukları bazı vergiler şöyle sıralanabilir:
• Katma Değer Vergisi (KDV)
• Geçici Vergi Beyannamesi
• Basit Usulde Yıllık Gelir Vergisi
• Yıllık Gelir Vergisi
• Damga Vergisi
• Muhtasar Beyanname