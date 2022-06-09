Midyeci Ahmet maaşları ne kadar,? Midyeci Ahmet iş başvurusu nasıl yapılır? Midyeci Ahmet kimdir, şubeleri nerede?

MİDYECİ AHMET MAAŞLARI NE KADAR?

Midyeci Ahmet, çalışanlarına dövize endeksli maaş ödeyecek: En düşük 712 euro vereceğini açıkladı. Konuyla alakalı Instagram hesabından paylaşım yapan Midyeci Ahmet, " Yunanistan'daki fabrikamızda çalışan arkadaşlarımız 712 euro alıyor. İstanbul'da İkitelli fabrikamızda çalışan arkadaşlarımız da minimum 712 euro alacak. Evet yanlış duymadınız bundan sonra Midyeci Ahmet ailesinde çalışan iş arkadaşlarımız, dövize endeksli maaş alacaktır. Bizimle çalışan arkadaşlarımızın maaşları erimeyecek. Avrupa'da yaşayan insanlardan kendilerini geri kalmış hissetmeyecekler ve hak ettiklerini alacaklar. Çok mutluyum uzun zamandır yapmak istediğim bir şeydi. Hayırlı uğurlu olsun umarım benzeri değişiklikleri yapabilecek güçteki işletmelere örnek ve ilham oluruz. Her şey vatan için, sizi seviyorum. Bundan sonra Midyeci Ahmet'te döviz bazlı maaş" ifadelerini kullandı.