2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili 8 Nisan'da başlamıştı. Okullar ara tatil sürecindeyken öğrenciler ve velileri, 18 Nisan okullar tatil mi? Sorusunun yanıtını arama motorlarında sorgulamaya başladı. Bilindiği üzere 8 Nisan'dan itibaren öğrenciler ilk ara tatil sürecine girmişti. Nisan ara tatilini yapan öğrenciler tekrar okula dönüş yapacak. Peki, 18 Nisan okullar tatil mi? 18 Nisan Pazartesi okul var mı, ders işlenecek mi? Okullar ne zaman kapanacak? İşte merak edilenler!
OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci, ikinci ara tatile çıktı. 11 - 15 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek ara tatil sonrasında 18 Nisan Pazartesi günü itibariyle öğrenciler için ders zili yeniden çalacak.
Bu sebeple 18 Nisan'da okullar tatil olmayacak....
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
İkinci dönemin son ders zili ise 17 Haziran Cuma günü çalacak ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.