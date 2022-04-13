Trendyol neden açılmıyor? 13 Nisan Trendyol bağlantı problemi çözüldü mü?

Trendyol çöktü mü, neden açılmıyor? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Trendyol'da kullanıcılar uygulamalarına girerken sorun yaşamaya başlamıştı. Peki, 13 Nisan Trendyol ne zaman düzelecek? İşte merak edilenler!
TRENDYOL ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
Trendyol'da gün içinde bir sorun yaşandı. Sosyal medya üzerinden ve google üzerinden bağlantı sorununa ilişkin aramalar yapıldı. Kısa sürede Trendyol tarafından problem çözüldü.
TRENDYOL SAHİBİ KURUCUSU KİM? DEMET MUTLU KİMDİR?
Türkiyenin en büyük e-ticaret sitelerinden biri olan Trendyol'un kurucusu ve CEO'su olan iş kadınıdır. Liseyi İtalya'da okuduktan sonra New York Üniversitesi Ekonomi Bölümünü birincilikle bitiren Mutlu, daha sonra ise Harvard'da MBA'e (Master Of Business Administration) kabul edildi.
Demet Mutlu master eğitiminin ikinci yılında, kendi işini kurma fikri ağır basınca Harvard'ı yarım bırakmıştır. Kendi hayalini kurduğu işi yapmak isteyen Mutlu, 300 bin dolar sermaye ile Bebek'teki evinin salonunda kuruduğu Trendyol'u 2010 yılı mart ayında yayına geçirerek, siteyi ilk 16 ayda değeri 150 milyon dolar olan bir şirket haline getirmiştir.