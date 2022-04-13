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    • Haberler
    • 13.04.2022 19:49
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    • 13.04.2022 20:01
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    Trendyol neden açılmıyor? 13 Nisan Trendyol bağlantı problemi çözüldü mü?

    Trendyol çöktü mü? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Trendyol’da bağlantı sorunu yaşayanlar 'Trendyol neden açılmıyor?' sorusuna yanıt arıyor. Peki,13 Nisan Trendyol bağlantı problemi çözüldü mü? İşte konuya ilişkin merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Trendyol neden açılmıyor? 13 Nisan Trendyol bağlantı problemi çözüldü mü?

    Trendyol çöktü mü, neden açılmıyor? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Trendyol'da kullanıcılar uygulamalarına girerken sorun yaşamaya başlamıştı. Peki, 13 Nisan Trendyol ne zaman düzelecek? İşte merak edilenler!

    TRENDYOL ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

    Trendyol'da gün içinde bir sorun yaşandı. Sosyal medya üzerinden ve google üzerinden bağlantı sorununa ilişkin aramalar yapıldı. Kısa sürede Trendyol tarafından problem çözüldü.

    TRENDYOL SAHİBİ KURUCUSU KİM? DEMET MUTLU KİMDİR?

    Türkiyenin en büyük e-ticaret sitelerinden biri olan Trendyol'un kurucusu ve CEO'su olan iş kadınıdır. Liseyi İtalya'da okuduktan sonra New York Üniversitesi Ekonomi Bölümünü birincilikle bitiren Mutlu, daha sonra ise Harvard'da MBA'e (Master Of Business Administration) kabul edildi.

    Demet Mutlu master eğitiminin ikinci yılında, kendi işini kurma fikri ağır basınca Harvard'ı yarım bırakmıştır. Kendi hayalini kurduğu işi yapmak isteyen Mutlu, 300 bin dolar sermaye ile Bebek'teki evinin salonunda kuruduğu Trendyol'u 2010 yılı mart ayında yayına geçirerek, siteyi ilk 16 ayda değeri 150 milyon dolar olan bir şirket haline getirmiştir.

        Kleiner Perkins Caufield ve Byers şirketinden yatırım alan Trendyol 2010 yılına geldiğimizde cirosunu 34,033.478 dolara ulaştırmayı başarmıştır. Facebook adresi üzerinde de e-mağaza olanakları bulunan marka 2013 yılında Maslak'taki yeni ofisine taşınmış, daha sonra bu binaya Trend Store'u açmıştır. Ayrıca Demet Mutlu Trendyol'u kurmadan önce İsviçre, Japonya, Amerika ve Türkiye'de finans, pazarlama ve iş geliştirme alanlarında çalışıp, kendini geliştirmiştir.

        Mutlu, farklı ülkelerde ofis açmak yerine depolar açmayı ve büyümesini Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler'de sürdürmeyi planlıyor.
        Trendyol Grup, Türkiye'de moda e-ticaret sektöründeki alışveriş sitesidir. Trendyol Grup markaları arasında Trendyol.com, Modagram.com ve Milla by trendyol bulunur.

        Trendyol, Türk tasarımcıların ürünlerini internet ortamında satışa sunan ilk sitedir. DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş'nin iştiraki olarak çalışmalarını sürdüren Trendyol, farklı giyim mağazalarından alışveriş yapabilmenize olanak sağlar. T-29 adını verdikleri kalite kontrol testi ile birlikte çalışacakları firmaları belirlemiş oluyorlar.

        Demet Mutlu siparişlerinin çoğunu İstanbul, Ankara ve İzmir'den aldığını söylüyor, ancak siparişlerin yüzde ellisi ise Anadoludan geliyor. Üye sayısı 4 milyonu aşan Trendyol, gün geçtikçe büyüyen bir marka haline gelmiş bulunmakta.
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