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DEM Parti İmralı heyetinden Öcalan'a 16. ziyaret... Çerçeve yasa öncesi son temas

Meclis'e sunulması beklenen çerçeve yasa öncesi DEM Parti heyeti 16'ncı İmralı temasını gerçekleştiriyor. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan heyet, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile çerçeve yasa ve silah bırakma sürecini değerlendirecek.

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DEM Parti İmralı heyetinden Öcalan'a 16. ziyaret... Çerçeve yasa öncesi son temas

Terörsüz Türkiye sürecinde bu hafta Meclis gündemine gelmesi beklenen çerçeve yasa öncesi kritik ziyaret gerçekleşiyor.

DEM Parti Heyeti, münfesih terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adasına hareket etti.

İmralı heyetinde DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Özgür Faik Erol yer aldı.

Görüşmede, çerçeve yasa ve PKK unsurlarının tamamen silah bırakarak kampları boşaltmasına dair gündem maddelerinin değerlendirileceği ifade ediliyor.

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KANUN BU HAFTA MECLİS'TE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada Terörsüz Türkiye sürecinin herhangi bir yol kazası olmadan ilerlediğini, toplumda meselenin çözümüne yönelik ciddi beklenti ve güçlü talep bulunduğunu vurgulamıştı.

Erdoğan, "Aklıselimle sağduyuyla sabırla hareket edecek, tahriklere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız. Gayemiz, terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde, birlik ve bütünlük içinde, güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır. Şüphesiz mesuliyetimiz büyük, yükümüz ağırdır ama cesaret ve kararlılıkla bu meselenin üzerine gidersek inanıyorum ki menzile varmamıza kimse mani olamaz." demişti.

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Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Süreç menziline varacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş aynı gün yaptığı konuşmada, Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan kanun teklifinin önümüzdeki hafta partilerin ortak teklifi olarak TBMM'ye sunulmasının beklendiğini söylemişti.

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Kurtulmuş’tan tarihi süreç mesajı: Çerçeve yasa önümüzdeki hafta Meclis'te

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bugün yayımlanan röportajında, "Bir devlet politikası olan Terörsüz Türkiye'ye ilişkin çerçevenin sağlam bir şekilde oluşturulması hususunda yasa yapımı sürecinde önemli bir eşikte bulunmaktayız. Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli çerçeve yasaya tam destek verilmelidir." sözlerini sarf etmişti.

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DEM'İN İMRALI TURLARI

DEM Parti heyetinin bugünkü ziyareti 16'ıncı İmralı teması olarak kayıtlara geçti.

Daha önceki 16 turluk İmralı kronolojisi şöyle...

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28 ARALIK 2024... İLK GÖRÜŞME

İlk görüşme 28 Aralık 2024'te gerçekleşti. Heyette Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder yer aldı. Görüşme 3,5 saat sürdü.

İkinci görüşme 22 Ocak 2025'teydi. Heyette Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer aldı. Ahmet Türk'ün, sağlık sorunlarından dolayı bu görüşmeye gitmediği açıklandı.

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27 ŞUBAT 2025'TEKİ ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞMEDE ÇAĞRI GELDİ: "PKK KENDİNİ FESHETSİN"

27 Şubat 2025'teki üçüncü görüşme sonrası elebaşı Abdullah Öcalan örgütün kendini feshetmesi gerektiğini açıkladı.

Üçüncü görüşmede heyette yedi kişi yer aldı:

Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol.

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SIRRI SÜREYYA ÖNDER'SİZ DÖRDÜNCÜ GÖRÜŞME

Dördüncü görüşme ise 21 Nisan'daydı.

Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol, Öcalan ile görüşme üzere İmralı Adası'na gitti. Heyette yer alan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder o sırada yoğun bakımda tedavi görüyordu.

PKK'NIN FESİH KONGRESİ SONRASI 5. GÖRÜŞME

5-7 Mayıs'ta sözde 12. Kongresini toplayan PKK, 9 Mayıs'ta kendini feshettiğini duyurdu. İmralı Heyeti'nin beşinci görüşmesi PKK'nın fesih kararı sonrası gerçekleşti. 18 Mayıs'ta Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti. Görüşmenin ardından Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajı yayımlandı.

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ALTINCI VE YEDİNCİ ZİYARETTE ANA GÜNDEM: PKK SİLAH YAKMASI

6 Temmuz'daki 6. görüşme PKK'nın silah yakması öncesi gerçekleşti. 2.5 saat süren görüşmede Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol yer aldı. 11 Temmuz'da PKK silah yaktı.

25 Temmuz'daki yedinci görüşmede Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol yer aldı. Görüşmede ağırlıklı olarak PKK'nın silah yakması konuşuldu.

8. GÖRÜŞMEDE ÖCALAN'DAN "3 KİLİT KAVRAM" MESAJI

DEM Parti İmralı Heyeti, 28 Ağustos'ta İmralı'da 8. kez Abdullah Öcalan'la görüştü.

Öcalan görüşmede heyete, "Demokratik toplum, barış ve entegrasyonun, bu sürecin üç kilit kavramı olduğunu" söyledi. "Adımların ivedilikle atıldığı yeni bir aşama gerek" dedi.

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3 KASIM 9. GÖRÜŞME

DEM Parti İmralı Heyeti 3 Kasım'da 9. kez İmralı'nın yolunu tuttu. Görüşme üç saat sürdü.

Görüşmede Öcalan, "Türk-Kürt ilişkisinin bin yıllık iki sütun olarak bugüne geldiğinin tespit edilmesi önemlidir. Bu sütunların görülmesi, anlaşılması ve onarılması suretiyle birlikteliğin güçlendirilmesi gerekir. Yıkıcı ve negatif değil, pozitif bir aşamayı geliştirmeye çalışıyoruz." demişti.

2 ARALIK 2025 - 10. GÖRÜŞMEDE "SABOTAJ" UYARISI

2 Aralık 2025'te İmralı Adası'nda 10. görüşme yapıldı. Öcalan bu görüşmede "Bu süreç, Kürtlerin cumhuriyete hukuk yoluyla katılımını sağlama ve demokratik cumhuriyeti en geniş toplumsal birliktelikle inşa sürecidir" ifadelerini kullandı. Yaklaşık 4 saat süren görüşmede Öcalan, sürece yönelik sabotaj girişimlerine de dikkat çekti.

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11. GÖRÜŞMEDE ANA GÜNDEM SURİYE OLDU

16 Ocak 2026'daki 11. görüşmede Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alındı.

PKK/KCK ve DEM Parti, Terörsüz Türkiye sürecini Suriye üzerinden sabote etmeye kalkarken İmralı Heyeti Öcalan'la görüştü.

Ada'da ana gündem Suriye oldu. Heyetin açıklamasına göre; Öcalan, 27 Şubat perspektifinin geçerliliğini koruduğunu ifade etti. PKK'nın kurucu elebaşı Suriye'deki sorunun çatışma zemininden çıkarılması için üzerime düşeni yapmaya hazır olduğunu beyan etti.

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ÖCALAN'DAN 12. GÖRÜŞMEDE "İKİNCİ AŞAMA" MESAJI

Şubat 2026'da DEM Parti İmralı Heyeti, örgütün kurucu elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere 12. kez İmralı Adası'na gitti. Görüşmede İmralı Heyeti'nin Başkan Erdoğan ile yaptıkları görüşme, Suriye'de merkezi hükümetle SDG arasındaki entegrasyon süreci ve TBMM'deki ortak rapor çalışmaları ele alındı.

Öcalan'ın "Birinci aşama bitmiştir. İkinci aşamada demokratik entegrasyonu konuşacağız" dediği öğrenildi.

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İMRALI'DA 13. GÖRÜŞME: SİLAHLI DÖNEM SONA ERDİ, GERİ DÖNÜŞ YOK

DEM Parti İmralı Heyeti 27 Mart 2026'da PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan'la 13. kez görüştü. Görüşme sonrası Öcalan'ın "Silahlı mücadele dönemi sona erdi, geri dönüş yok" mesajı kamuoyu ile paylaşıldı.

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14. TEMASTA MECLİS VURGUSU

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'den oluşan heyet, 25 Mayıs 2026'da İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüştü. Görüşmenin ardından kamuoyuna bilgilendirme metni paylaşan heyet, Öcalan'ın toplumsal sıkışma, bölgesel çatışma riskleri ve Türkiye'nin demokratikleşme ihtiyacına dair değerlendirmelerine yer verdi.

Sürecin kalıcılaşması için kanuni temelin şart olduğunu söyleyen Öcalan, "beklenti içinde kalmanın sadece risk üreteceğini ve bütün aktörler ile TBMM'nin bu konuda tarihi bir sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini" söyledi.

Toplumun etik, siyasi, hukuki ve iktisadi açıdan sıkışma içinde olduğunu öne süren Öcalan, sürecin hızlandırılması gerektiğini belirtti. Öcalan, "Çerçeve bir yasa, demokratikleşme sürecinin kök hücresini oluşturabilir. Yasal düzenleme bizi gerçek bir pozitif inşaya, demokrasi çarkının döndüğü bir sürece sokacaktır. Demokratikleşme hayati bir ihtiyaçtır ve sürecin başarısı bizi bu hedefe yakınlaştırır" dedi.

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15'İNCİ ZİYARETİN ANA MADDESİ ÇERÇEVE YASA

DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın aralarında bulunduğu heyet 20 Temmuz 2026'da bir kez daha İmralı Adasına gitti.

DEM heyetinin Öcalan'la 5 saatlik görüşmesinde siyasi gelişmeler ve Terörsüz Türkiye süreci değerlendirildi. DEM heyetinin mesajını aktardığı Öcalan, "Kürt-Türk ittifakının yasal güvenceye kavuşturulması, silahların devreden çıkarılması ve ortak hayatın inşa edilmesi" yönünde çağrıda bulundu.

TBMM komisyon raporu işaret edilerek yasal sürecin başlatılması istendi.

DEM Parti İmralı heyetinden Öcalan'a 16. ziyaret... Çerçeve yasa öncesi son temas-6

KANUN ÖNCESİ 16. TEMAS

DEM heyeti ile münfesih terör örgürü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 2 Ağustos 2026'daki görüşmesi, önümüzdeki hafta TBMM gündemine gelmesi beklenen çerçeve yasa öncesinde gerçekleşti.

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