DEM Parti İmralı heyetinden Öcalan'a 16. ziyaret... Çerçeve yasa öncesi son temas



3 KASIM 9. GÖRÜŞME

DEM Parti İmralı Heyeti 3 Kasım'da 9. kez İmralı'nın yolunu tuttu. Görüşme üç saat sürdü.

Görüşmede Öcalan, "Türk-Kürt ilişkisinin bin yıllık iki sütun olarak bugüne geldiğinin tespit edilmesi önemlidir. Bu sütunların görülmesi, anlaşılması ve onarılması suretiyle birlikteliğin güçlendirilmesi gerekir. Yıkıcı ve negatif değil, pozitif bir aşamayı geliştirmeye çalışıyoruz." demişti.

2 ARALIK 2025 - 10. GÖRÜŞMEDE "SABOTAJ" UYARISI

2 Aralık 2025'te İmralı Adası'nda 10. görüşme yapıldı. Öcalan bu görüşmede "Bu süreç, Kürtlerin cumhuriyete hukuk yoluyla katılımını sağlama ve demokratik cumhuriyeti en geniş toplumsal birliktelikle inşa sürecidir" ifadelerini kullandı. Yaklaşık 4 saat süren görüşmede Öcalan, sürece yönelik sabotaj girişimlerine de dikkat çekti.