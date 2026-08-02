Bakan Gürlek'ten orman yangınları açıklaması: 44 soruşturmada 29 şüpheli tespit edildi 6 kişi tutuklandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bu yana 16 ilde meydana gelen 44 orman yangınıyla ilgili adli soruşturmaların sürdüğünü duyurdu. Gürlek, 29 şüphelinin tespit edildiğini, 6 kişinin tutuklandığını, 9 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve 6 şüpheliyle ilgili işlemlerin devam ettiğini açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bu yana 16 ilde meydana gelen 44 orman yangınıyla ilgili adli soruşturmaların sürdüğünü açıkladı.
29 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ 6'SI TUTUKLANDI
Gürlek, soruşturmalar kapsamında 29 şüphelinin tespit edildiğini, 6 kişinin tutuklandığını, 9 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını ve 6 şüpheliyle ilgili adli işlemlerin devam ettiğini bildirdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürlek, faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik hassasiyetin yalnızca vatandaşlara karşı işlenen suçlarla sınırlı olmadığını belirterek aynı yaklaşımın ormanlar ve doğal varlıklar için de sürdürüldüğünü ifade etti.
DOĞAL AFET VE KAZALAR DAİRE BAŞKANLIĞI TAKİP EDİYOR
Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığının orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından takip ettiğini aktardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde cumhuriyet başsavcılıklarının ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını belirlemek amacıyla delilleri titizlikle değerlendirdiğini kaydetti.
KUSUR VE SORUMLULUK ZİNCİRİ ARAŞTIRILIYOR
Her olayın olay yeri inceleme bulguları, kamera görüntüleri, iletişim kayıtları, tanık anlatımları, bilirkişi raporları ve teknik veriler doğrultusunda ayrıntılı şekilde incelendiğini belirten Gürlek, kusur ve sorumluluk zincirinin tamamının araştırıldığını vurguladı.
"FAİLİ MEÇHUL KALMASINA MÜSAADE EDİLMEYECEK"
Gürlek, suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına izin verilmeyeceğini belirterek, kasten yangın çıkaranların da tedbirsizlik veya ihmalle yangına neden olanların da kanunların öngördüğü yaptırımlarla karşılaşacağını ifade etti.
Paylaşımında, başsavcılıklar ile kolluk birimleri arasındaki koordineli çalışmanın süreceğini belirten Gürlek, yangınlara neden olanların tespit edilerek adalet önüne çıkarılması konusunda kararlılık mesajı verdi.