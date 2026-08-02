Bakan Gürlek'ten orman yangınları açıklaması: 44 soruşturmada 29 şüpheli tespit edildi 6 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bu yana 16 ilde meydana gelen 44 orman yangınıyla ilgili adli soruşturmaların sürdüğünü açıkladı.



29 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ 6'SI TUTUKLANDI



Gürlek, soruşturmalar kapsamında 29 şüphelinin tespit edildiğini, 6 kişinin tutuklandığını, 9 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını ve 6 şüpheliyle ilgili adli işlemlerin devam ettiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklaması (Fotoğraflar AA, sosyal medya ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.) Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürlek, faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik hassasiyetin yalnızca vatandaşlara karşı işlenen suçlarla sınırlı olmadığını belirterek aynı yaklaşımın ormanlar ve doğal varlıklar için de sürdürüldüğünü ifade etti. DOĞAL AFET VE KAZALAR DAİRE BAŞKANLIĞI TAKİP EDİYOR Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığının orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından takip ettiğini aktardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde cumhuriyet başsavcılıklarının ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını belirlemek amacıyla delilleri titizlikle değerlendirdiğini kaydetti.