Türkiye’den havacılıkta Avrupa rekoru geldi: İstanbul Havalimanı 289 bin yolcuyla zirve yaptı

Türkiye’den havacılıkta Avrupa rekoru geldi.

KÜRESEL AKTARMA MERKEZİ KONUMUNU GÜÇLENDİRİYOR

İstanbul Havalimanı'nın uluslararası havacılıkta stratejik önemini her geçen gün artırdığını vurgulayan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

İstanbul Havalimanımız sahip olduğu kapasite, güçlü altyapısı ve sunduğu hizmet kalitesiyle dünyanın önde gelen havalimanları arasında yer alıyor. Kırılan bu yeni rekor, havalimanımızın küresel aktarma merkezi konumunu daha da güçlendirdiğini bir kez daha ortaya koydu.