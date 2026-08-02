Bahçeli'den çerçeve yasa mesajı: Kritik eşikteyiz, tam destek gerek… “Terörsüz Türkiye Batı’nın sömürü düzenini kıracak”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin MHP Genel Başkan Başdanışmanı Muhammet Hanifi Macit ile gerçekleştirdiği söyleşi Türkgün gazetesinde "Türk ve Türkiye Yüzyılı" perspektifiyle yayımlandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, “Türk ve Türkiye Yüzyılı” vizyonunun temel dayanaklarına ilişkin stratejik açıklamalarda bulundu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ SÖMÜRÜ DÜZENİNİ KIRMA İRADESİ

Terörsüz Türkiye sürecinin 22 Ekim 2024 tarihinde TBMM Grup Konuşması ile başladığını hatırlatan Bahçeli, amacın terör örgütü PKK'nın bütün unsurlarıyla koşulsuz silah bırakması ve milli birliğin pekiştirilmesi olduğunu aktardı. İmralı'dan 27 Şubat'ta DEM Parti heyeti aracılığıyla yapılan fesih ve silah bırakma çağrısının tarihi bir dönüm noktası oluşturduğunu vurgulayan Bahçeli, TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporu sonrası yasa yapımı sürecine gelindiğini bildirdi.

Terörün tamamen sonlandırılmasına yönelik atılan adımların geri dönülemez bir süreç olduğuna dikkat çeken MHP lideri Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye, Batılı aklın dayattığı sömürü düzeninin zincirlerini kırma, oynadığı oyunu bozma, kurduğu tuzakları tarumar etme iradesiyle atılmış tarihi bir adım, geri dönülmesi mümkün olmayan bir politikadır." dedi.

ÇERÇEVE YASAYA TAM DESTEK GEREK

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, millî dayanışma ve kardeşliğin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanında yapılacak çalışmalar çok boyutlu ele alınmıştır. Bu gelişmeleri müteakip komisyon, detaylı raporunu hazırlamıştır. Bir devlet politikası olan Terörsüz Türkiye'ye ilişkin çerçevenin sağlam bir şekilde oluşturulması hususunda yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunmaktayız. Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli çerçeve yasaya tam destek verilmelidir." dedi.

Terörsüz Türkiye sürecinin siyaset üstü bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini belirten Bahçeli, TBMM bünyesinde hazırlanan çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

TARİHİ ZARURET

Sürecin siyaset üstü görülmesi gerektiğini belirten MHP lideri, hedefe ulaşma konusundaki kararlılığı vurgulayarak, "Başarmak için elimizden geleni yapacağız. Hiçbir politik oyun, gelecek yüzyılımızın inşası amacıyla attığımız adımlardan bizi geri döndüremeyecektir. Terörsüz Türkiye, ülkemizin geleceği için almış olduğumuz tarihi bir sorumluluk." diye konuştu.

Terörsüz Türkiye politikasının Batı’nın sömürü düzenini ve bölgedeki tuzaklarını bozacak geri dönülemez bir devlet iradesi olduğunu vurgulayan Bahçeli, TBMM çatısı altındaki kanuni çerçevaye tam destek çağrısında bulundu.

KARDEŞLİĞİMİZ GELECEK BİN YILA TAŞINACAK

Terörün şiddet dönemlerinde değil, ideolojik kriz ve daralma aşamalarında kökten bitirilebileceğini dile getiren Bahçeli, MHP'ye yönelik eleştirilere ve terörün bitmesinden kaygı duyan çevrelere tepki gösterdi.

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye ile ilgili çeşitli hezeyanlarla eleştiriler yapanlar, millete dayandıklarını iddia ederek, küresel ve hegemonik güçlerin gönüllü vekâlet kavgasının aracı olmaktadırlar ve bunu idrak edecek potansiyelden de yoksun bulunmaktadırlar. Bugün bir gelecek düşüncesi olarak yürütülen bu politika bir demokratikleşme, bin yıllık kardeşliği gelecek bin yıla taşıma iradesidir." sözlerini sarf etti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye politikasının Batı’nın sömürü düzenini ve bölgedeki tuzaklarını bozacak geri dönülemez bir devlet iradesi olduğunu vurguladı.

ENERJİDE BAĞIMSIZLIK TÜRKİYE'NİN KIZILELMASI

Küresel enerji sisteminin ciddi tehditler altında bulunduğunu ve enerji altyapılarının doğrudan hedef haline geldiğini bildiren Bahçeli, Türkiye'nin Karadeniz doğal gazı ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki petrol keşifleriyle yeni bir konuma yükseldiğini kaydetti.

Türkiye'nin enerjide "geçiş ülkesi" olmaktan çıkarak bölgede enerji istikrarının, güvenin ve barışın merkezi haline geldiğinin altını çizen Bahçeli, "Türkiye, bu yeni dönemi doğru okuyan, enerji alanında oyunu yeniden kuran, dengeyi belirleyen ve geleceği şekillendiren bir iradeyi temsil etmektedir. Enerjide bağımsızlık, Türkiye'nin Kızılelmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRK COĞRAFYASINDA KÜLTÜR DİPLOMASİSİ

Türk Dünyası ile entegrasyonun "Türk ve Türkiye Yüzyılı" vizyonunun en önemli ayaklarından birini oluşturduğunu bildiren Bahçeli; Türk Devletleri Teşkilatı, Türk teo-stratejisi ve Turan Koridoru başlıklarına dikkati çekti.

21. yüzyılda Türk dünyasının gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşması için ortak bir Ar-Ge stratejisinin şart olduğunu vurgulayan Bahçeli, İmam Maturidi, Ahmet Yesevi ve Yunus Emre gibi değerlerin temsil ettiği ortak inanç ufkunun kültür diplomasisiyle desteklenmesi gerektiğini aktardı.

TURAN KORİDORU MİLLİ VAZİFE

Çok kutuplu yeni dünya düzeninde Türkiye'nin medeniyet jeopolitiğine sahip olduğunu belirten Bahçeli, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında devlet ve millet bütünlüğüyle Turan Koridoru mefkuresinin hayata geçirilmesinin milli bir ödev olduğunu bildirdi.