Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Süreç menziline varacak

AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Programı'nda konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Büyüyerek, güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Geçen ay açıklanan verilere göre üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı. Son 6 ayda 166 bin 612 kardeşimizi saflarımıza dahil ettik. İstanbul teşkilatımız üye seferberliğimizin adeta lokomotifi oldu. Son 15 ayda sadece İstanbul'da partimize 253 bin yeni üye kazandırıldı. İstanbul'da üye sayımızı 2 milyon 198 bine çıkardık.

Şahsıma sizler gibi gayretli sizin gibi inanmış yol arkadaşları bahşettiği için Rabbime her zaman hamd ettiğimi bir kez daha burada ifade ediyorum.

Türkiye Yüzyılı hedefine giden yolda, ilkelerimizi benimseyen herkesle partimizin çatısı altında bir olmak, beraber olmaktan şeref duyarız. Bu çatı altında Türkiye merkezli siyaset yapmak isteyen herkese yer var.

Ülkenin en büyük siyasi hareketiyiz. "AK Parti bir Türkiye kitabıdır" diyoruz. "Burada herkese bir sayfa var. Herkesin hikayesine yer var" diyoruz.

Bundan 25 yıl önce AK Parti'yi kurarken siyasetimizi işte bu temel ilkeler üzerine bina ettik. 25 yıldır da bu ilkeler istikametinde siyaset yapıyoruz.

Bilinmesini isterim ki AK Parti'nin cümle kapısı millete sevdalı olan, millete hizmet aşkıyla yanan herkese sonuna kadar açıktır. Bu çatının altında Türkiye merkezli siyaset yapmak, Türkiye'ye hizmet etmek isteyen her bir insanımıza yer vardır. Türkiye Yüzyılı hedefine giden yolda ilkelerimizi benimseyen herkesle partimizin çatısı altında bir olmak, beraber olmak, birlikte omuz omuza yol yürümekten biz sadece şeref duyarız, bahtiyarlık duyarız. Yolunu ayırana 'uğurlar olsun' dediğimiz gibi, yolumuza ve kolumuza girene de 'hoş geldin' der, bağrımıza basar, Allah izin verirse mezara kadar da onlarla yol arkadaşlığı yaparız.