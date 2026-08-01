Kurtulmuş : Çerçeve yasa önümüzdeki hafta Meclis'te

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kanun teklifi önümüzdeki hafta TBMM'ye geleceğini duyurdu.

Kurtulmuş, çerçeve yasanın partilerin ortak teklifi olarak Meclis'e geleceğini belirtti.

Kurtulmuş, "Yasa teklifi, inşallah önümüzdeki hafta partilerin ortak bir teklifi olarak TBMM'ye gelecek." dedi.

DEVLET AKLI VE MİLLET VİCDANI BİR ARADA

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 2026 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşmasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu defteri kapatıyor ve önümüzde yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açıyoruz. Artık terörün verdiği zayiat yerine Türkiye'de kardeşliğin oluşturduğu iklimin verdiği olumlu havayı hep birlikte yaşayacağız. Devlet aklı ve millet vicdanı bir araya gelmiş ve Terörsüz Türkiye meselesinde büyük bir merhale alınmıştır.

İnşallah önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi, partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek ve yine milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin oyuyla, yapılan tartışmalar sonunda yasalaşarak bir önemli adımı daha geride bırakmış olacağız."

GÜÇLÜ TÜRKİYE ZAMANI

Kurtulmuş, "Artık bu memlekette terör ve terörden dolayı ortaya çıkan kayıplarımız sadece Cumhuriyet tarihimizin eski dönemlerine ait kötü bir hatıra olarak kalacak. Bundan sonra memleketimizin her yeri barışla, kardeşlikle, üretimle, teknolojiyle ve küresel rekabete ayak uyduran güçlü Türkiye'nin sesleriyle yükselecektir." diye konuştu.