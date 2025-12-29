PODCAST CANLI YAYIN

CHP’li Denizli Belediyesi şehir hastanesinin altyapı hizmetleri ve yolunu yapmıyor!

Denizli’de bin 500 yataklı Şehir Hastanesi’nin 500 yataklı bölümü hazır olmasına rağmen hizmete açılamıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, CHP’li belediyenin hastanenin altyapı, su bağlantısı ve yollarını yapmadığını belirterek “Bahanelerle süreci bilerek uzatıyorlar” dedi.

Denizli'de bin 500 yataklı Şehir Hastanesi'nin yapımı hızla devam ederken CHP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin hastaneye destek yerine köstek olduğu ortaya çıktı.

Denizli Şehir Hastanesi (Takvim.com.tr)Denizli Şehir Hastanesi (Takvim.com.tr)

Belediyenin, hastanenin alt yapısını ve su bağlantısını yapmadığı için tamamlanmış olan 500 yataklı kısmı hizmete açılamıyor.

Denizli Şehir Hastanesi (Takvim.com.tr)Denizli Şehir Hastanesi (Takvim.com.tr)

'BAHANELERLE GEÇİŞTİRİYORLAR'

Denizli Şehir Hastanesi'nin 500 yataklı acil durum kısmının fiziki olarak hazır olduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Ancak maalesef koskoca Büyükşehir Belediyesi suyu bağlayamıyor. Dahası, orada kısa yolu bile yapamıyor. Belediye, hastane etrafındaki azıcık bir yolu bile yapamadı. Suyu niye bağlayamıyor biliyor musunuz? Devletten o su bağlamayla ilgili para isteme seviyesizliğine kadar düşebiliyorlar. Bekliyor şu anda. Efendim şundan bundan, yazışmalar falan böyle bahanelerle geçiştiriyorlar" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (AA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (AA)

HİZMETTEN RAHATSIZLAR

Sürecin bilinçli şekilde uzatıldığını söyleyen Zeybekci, "Bu eser ortaya çıktığında arkasındaki 1000 yataklı ikinci bölüm de önümüzdeki yıl bitecek. Böylesi önemli bir hizmetin ortaya çıkmasından rahatsız oluyorlar" diye konuştu. Zeybekci açıklamasında, Türkiye'deki kamu hastanelerinin teknik donanım ve fiziki koşullar açısından Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında ileri seviyede olduğunun da altını çizdi.

Denizli Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu (Takvim.com.tr)Denizli Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu (Takvim.com.tr)

ÇEVRE YOLUNU DA ENGELLEMİŞLER

Denizli Çevre Yolu projesinden de bahseden Zeybekci, defalarca CHP tarafından hukuki engelle karşılaşıldığını ancak buna rağmen 28 Ocak'ta açıldığını belirtti. Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, Zeybekci,"Denizli Çevre Yolu'nu yaparken 5 kez mahkeme kararıyla durdurulduk. Ancak her seferinde yeni kararlarla projeyi devam ettirmeye çalıştık" dedi.

