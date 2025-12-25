Yapay zeka ile Başkan Erdoğan'ın sesini kullanan dolandırıcılar bir vatandaşı 2,5 milyon lira dolandırdı

İddiaya göre olay, İrfan Sezgin'in (56) sosyal medyada Başkan Erdoğan'ın ses ve görüntüsü taklit edilerek yapay zeka ile üretilmiş bir yatırım videosuna rastlamasıyla başladı. Videodaki linke tıklayarak kişisel bilgilerini paylaşan Sezgin, ilk aşamada bir miktar para gönderdi. Ancak dolandırıcılık bununla sınırlı kalmadı.

Sakarya 'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapay zeka ile üretilmiş sahte görüntüsüne inanarak yatırım yapan İrfan Sezgin, önce ilk sermayesini, ardından parasını kurtarma vaadiyle kendisini arayanlara toplamda 2,5 milyon lirasını kaptırdı. Mağdur olan Sezgin, "Cumhurbaşkanımızı incitmek ve değer kaybettirmek için yapay zekayla insanların duygularıyla oynuyorlar. Çocuklarım, akrabalarım dahil herkes bana sırtını döndü" dedi.

Başkan Erdoğan'ın yapay zeka ile sesini taklit ettiler (İHA)



Kaybettiği parayı geri kazanma ümidiyle bekleyen Sezgin, bu kez BAYKAR ve Türkiye Petrolleri adını kullanan şahıslar tarafından arandı. "Paranızı geri almanıza yardımcı olacağız" vaadiyle kandırılan Sezgin, zaman içinde parça parça yaklaşık 2,5 milyon lira daha ödeme yaparak borç batağına sürüklendi. Mağdur olan Sezgin, dolandırıcılar hakkında şikayette bulundu.

"DOLANDIRICILAR ORGANİZE ŞEKİLDE BANA ULAŞTI"



Yaşadığı süreci anlatan İrfan Sezgin, vatandaşları bu tür yöntemlere karşı uyardı. Sezgin, şunları söyledi:



"Dolandırıcılar organize şekilde bana ulaştı. Gönderdiğim parayla ilgili çeşitli yalanlar söyleyerek beni dolandırdılar. Eşimin iki ayağı protez, bu sebeple yolda yürüyemiyoruz. Doğru düzgün bir araba alırız, düzen kurarız dedik ama maalesef şimdi elden, ayaktan düştük. Maaşımızı da alamaz olduk."