Terörsüz Türkiye Komisyonu’nun görev süresi 2 ay daha uzatıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" ile ilgili "Bu süre içerisinde kritik eşikleri fevkalade büyük hassasiyetle aştık" ifadelerine yer verdi. Kurtulmuş, "Şimdi ortak bir raporu hazırlama süreci önümüzde duruyor" dedi. Yapılan konuşmaların ardından oylamaya geçildi ve komisyonun görev süresi oy birliği ile 2 ay daha uzatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN